Mondiaux de biathlon: Jacquelin va "tout tenter" pour garder son titre sur la poursuite

Après avoir remporté le bronze sur le sprint vendredi lors des Mondiaux à Pokljuka, Emilien Jacquelin va défendre son titre sur la poursuite dimanche. S’il jure avoir tourné la page de ce sacre mondial, il confie sa passion pour les courses à confrontation.

Il en salive d’avance. Emilien Jacquelin a pris la troisième place du sprint des championnats du monde à Pokljuka en Slovénie grâce à un 9/10 au tir et avec le troisième temps de ski. C’est sa 5e médaille mondiale, la première médaille sur cette épreuve. Mais déjà, le champion du monde de la poursuite l’an dernier à Antholz avait le regard sur dimanche et la défense de son titre. "Bien sûr que je suis très content de cette médaille, mais ce qui me fait rêver, c’est la poursuite et la mass start, des courses à confrontation", lâche le skieur du Vercors, la médaille autour du cou.

"Je ne veux avoir aucun regret et tout tenter pour garder ce titre"

"Je viens ici pour ça. Et c’est d’autant plus chouette parce que cette médaille m’enlève la pression de revenir avec une médaille individuelle qui étaient mon but en arrivant ici, avec une médaille en relais. Il ne faut pas non plus que je tombe dans l’obsession de cette poursuite et il faut savourer cette troisième place. Mais ce qui me donne envie, c’est la poursuite. Je sais que je vais encore tenter. En tout cas, je ne veux avoir aucun regret et tout tenter pour garder ce titre", poursuit-il.

Emilien Jacquelin sera idéalement placé dimanche en s’élançant à 12 secondes de Martin Ponsiluoma, le Suédois vainqueur du sprint vendredi, et dans les skis de son coéquipier de l’équipe de France Simon Desthieux, deuxième de l’épreuve. La poursuite s’annonce serrée avec juste derrière les deux Norvégiens Johannes Boe et Johannes Dale, puis le Français Quentin Fillon maillet à 23 secondes du Suédois.

Un an après l'incroyable finish face à Johannes Boe

Emilien Jacquelin assure avoir "tourné la page" de ce sprint monumental d’Antholz l’an dernier face à Johannes Boe pour décrocher ce qui reste encore aujourd’hui la seule victoire individuelle de sa carrière. Il se dit heureux de "retrouver tout ce stress et cette adrénaline le matin avant les courses". Et d’autant plus donc sur cette poursuite qu’il affectionne tant.

"Je pense qu’avec la mass start, ce sont des courses où je me fais plaisir, où je me sens heureux. J’ai l’impression de retourner en enfance, où tu joues avec les autres adversaires. Il y a cette confrontation au tir où parfois, tu as envie de tirer plus vite, de tenter. Même si finalement j’ai l’impression que c’est sur ces courses-là que je suis le plus concentré, où je gère le mieux ma course. Je prends énormément de plaisir. Le sport pour moi, ça reste du plaisir, c’est la façon dont j’aborde mes courses. Je ne cherche pas à tout écraser, je ne suis pas celui qui veut être le meilleur ou battre tout le monde. Mais s’il faut battre quelqu’un en attaquant, en faisant un tir rapide, j’adore! C’est le plaisir et la passion qui parlent dans ces courses-là", développe Emilien Jacquelin.

La poursuite aura lieu dimanche, à 13h15.