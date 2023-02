Mondiaux de biathlon: les Bleus décrochent l'or sur le relais hommes en battant la Norvège

L'équipe de France a remporté le relais 4x7,5km hommes des championnats du monde devant la Norvège de Johannes Boe, battu dans sa quête des 7 titres mondiaux. Après les médailles de Julia Simon et du relais mixte, c'est la première des garçons à Oberhof.

Les garçons de l’équipe de France tiennent enfin leur première médaille des championnats du monde, et elle est en or, comme pour oublier un peu les déceptions des derniers jours où les Français ont échoué à grimper sur les podiums. Dans un relais rendu imprévisible par le vent, les Bleus ont dès le départ fait un petit écart avec la Norvège de l’ogre Johannes Boe, jusqu’ici titré sur les cinq courses auxquelles il avait participé et donc battu pour la première fois de ces Mondiaux.

Pourtant, les Bleus ont tremblé jusqu’au bout. Antonin Guigonnat, Fabien Claude et Emilien Jacquelin avaient fait le boulot avec des tirs assurés, parfois quelques balles de pioche mais un seul tour de pénalité, pour Jacquelin, à un moment où Sturla Holm Laegreid allait lui aussi sur l'anneau. A l’entame du dernier relais et du duel entre Quentin Fillon Maillet et Johannes Boe, la France comptait alors une quarantaine de secondes d’avance sur la Norvège.

Un dernier tir debout ahurissant pour Fillon Maillet

Il restait à ne pas flancher au tir, quand Boe grattait du temps sur les skis tour après tour et mettait la pression derrière. Mais "QFM" est vite sorti du tir couché en utilisant une balle de pioche, avant un tir debout supersonique, avant même l’arrivée de Boe sur le pas de tir. Le Norvégien a été impérial, lui aussi, mais c’était trop tard pour revenir sur Fillon Maillet, parti décrocher son troisième titre mondial, tous acquis sur les relais.

Dans le dernier tronçon de ski, les Bleus ont compris qu'ils allaient décrocher ce titre mondial et Johannes Boe, lui, a abdiqué et s'est relevé, acceptant la victoire française. Les Bleus, les premiers à faire tomber le champion norvégien lors de ces Mondiaux, savent ce qu'ils ont réalisé. Avant de prendre le temps de célébrer, ils ont attendu Johannes Boe sur la ligne d'arrivée pour une accolade sincère.

Le Norvégien aux 17 titres mondiaux ne décrochera donc pas 7 médailles d'or à Oberhof. Mais sur la mass start, dimanche, il pourrait malgré tout s'offrir une 7e breloque en autant de courses, ce qui serait déjà une première pour lui. Il aura l'occasion de prendre sa revanche sur les Français, qui savent toutefois, maintenant, qu'ils peuvent battre Johannes Boe.