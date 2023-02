Mondiaux de ski: Pinturault dénonce un "ski kamikaze" après son échec en slalom parallèle

Alexis Pinturault a regretté le format du slalom parallèle ce mercredi, après son élimination dès les huitièmes de finale lors de l'épreuve des Mondiaux disputés à Courchevel-Méribel. Du côté des femmes, la Française Marie Lamure a échoué au pied du podium.

Un mélange de frustration et de rationnalité? Candidat au titre, Alexis Pinturault a pris la porte dès les huitièmes de finale du slalom parallèle ce mercredi aux Mondiaux de Courchevel-Méribel. Auteur d'une petite faute lors de la première manche, le Français n'a pas réussi à rattraper son retard dans la seconde... malgré la grosse erreur de son adversaire. Un échec favorisé, selon lui, par le format de cette discipline, souvent boudée par les meilleurs skieurs de la planète.

"J’ai été surtout surprise d’avoir de la courbe du début jusqu’à la fin. Au moment où je me suis mis à lâcher un peu, à moins fermer mes courbes, derrière je me suis un peu retrouvé coincé. C’est ça qui m’a fait défaut, a regretté Alexis Pinturault après sa course frustrante. J’ai été obligé de rentrer dans la porte et de faire cette porte pour pouvoir rester dans le tracé."

Le titre pour Schmid, podium inédit

L'Allemand Alexander Schmid a été sacré champion du monde devant l'Autrichien Dominik Raschner et le Norvégien Timon Haugan. Trois skieurs qui n'ont jamais réussi à monter sur le podium lors d'une épreuve de Coupe du monde. Ce classement inédit s'explique, selon Alexis Pinturault, par l'absence des habituelles stars du ski alpin et une format en déclin car trop inconstant.

"Mon avis c’est que pour moi dans le sport on doit toujours voir les meilleurs de la discipline sur le podium. Et là dans cette discipline, on voit tout le temps de nouvelles personnes et des nouvelles têtes, juge le skieur. Il n’y a jamais de constance. Cela prouve bien que cela moins il y des petits problèmes. Va savoir lesquels, ils sont multiples."

Avant de conclure sur le sujet du slalom parallèle: "C’est extrêmement court et on doit tout donner. Cela favorise d’une certaine manière le ski kamikaze. Certains vont arriver à passer un tour ou deux mais, même sans aller en finale, ils vont peut-être éliminer des gars qui peuvent être forts dans la discipline. Tout ça fait que cela ne favorise pas le ski mais le spectacle. Du coup c’est au détriment des meilleurs mondiaux parce qu’on ne voit jamais les mêmes sur le podium."

Lamure au pied du podium chez les femmes

En l'absence de Mikaela Shiffrin, de quoi donner plus de crédit à la position d'Alexis Pinturault, le slalom parallèle féminin a été remporté par Maria Therese Tviberg. La Norvégienne de 28 ans a raflé le titre mondial devant la Suissesse Wendy Holdener et l'autre norvégienne Thea Louise Stjernesund.

Après avoir eu la peau de Marta Bassino, championne du monde du Super-G, la Française Marie Lamure s'est hissée jusqu'en demi-finales mais a fini quatrième.

Eliminée par Wendy Holdener, la Tricolore n'a pas réussi à grimper sur le podium. Malgré une belle première manche dans la petite finale, la Tricolore de 21 ans est partie à la faute dans la seconde et se contente donc de la quatrième place.

Cruel pour celle qui n'a pas encore réussi à performer en Coupe du monde. Marie Lamure est passée à rien d'un véritable exploit mais a quand même signé sa meilleure performance au plus haut niveau.