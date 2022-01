Ski alpin: privé de JO sur blessure, Muffat-Jeandet dénonce un "système pourri"

Lors du slalom de Zagreb il y a quelques jours, Victor Muffat-Jeandet s'est fracturé le péroné de la jambe droite. À cause de cette blessure qui nécessite une opération, le Français va manquer les Jeux Olympiques à Pékin. Interrogé par l'AFP, le skieur a poussé un gros coup de gueule.

Le skieur français Victor Muffat-Jeandet, contraint de manquer les Jeux olympiques de Pékin suite à sa blessure lors du slalom de Zagreb jeudi, se sent "résigné" face à "un système pourri", a-t-il expliqué à l'AFP samedi.



Le sportif de 32 ans est tombé, se fracturant le péroné de la jambe droite, sur une piste dans un état catastrophique, qui a forcé les organisateurs et la Fédération internationale de ski (FIS) à arrêter la course après le passage de 19 concurrents, suite à de longues tergiversations. "Pour la suite je ne suis pas pessimiste mais résigné, j'ai accepté les règles du jeu. Je sais que je ne peux pas changer les choses. Je n'attends aucune réaction des instances, je veux me reconcentrer sur moi", a-t-il indiqué après avoir mis un terme à sa saison.

"Les représentants des athlètes jettent tous l'éponge"

"Les coups de gueule on les a déjà poussés, notamment il y a trois ans à Alta Badia (Italie), a-t-il poursuivi. Mais c'est impossible, les représentants des athlètes jettent tous l'éponge, il y a eu Julien Lizeroux (désormais retraité), Daniel Yule (le slalomeur suisse) qui vient d'arrêter. Ils ont vu que le système était pourri."



"Évidemment il nous manque des responsables de la FIS très fermes comme avant, des gens qui sont capables de dire non s'ils ne sont pas satisfaits des conditions. Ou alors on pourrait avoir un représentant indépendant, pourquoi pas un ancien athlète, une sorte de syndicaliste, quelqu'un qui ne sert les intérêts d'aucun pays et d'aucun athlète", a-t-il espéré. Victor Muffat-Jeandet doit être opéré en début de semaine prochaine.