Ski: fin de saison et pas de JO pour Muffat-Jeandet

Gravement blessé à la cheville lors du slalom de Zagreb, finalement annulé, Victor Muffat-Jeandet doit renoncer aux Jeux olympiques de Pékin. Sa saison est terminée.

La tuile pour Victor Muffat-Jeandet. Gravement blessé lors du slalom de Zagreb, finalement annulé en cours de première manche, le skieur français a été victime d'une fracture de la cheville. Après de nouveaux examens, la sentence est sans appel: saison terminée pour le Tricolore de 32 ans, qui manquera les Jeux olympiques de Pékin, prévus du 4 au 20 février prochain.

"Tout ça pour ça… tout le travail depuis des mois et des mois, les heures sur les skis, à la muscu, a bosser, à transpirer, à souffrir qui s’évaporent d’un coup… quel gâchis! Je n’ai pas enfourché. Ca a cédé sous mes appuis, j’ai été déséquilibré et l’ensemble de mon ski droit s’est complètement immobilisé d’un coup dans une neige bizarre et pas uniforme, a confié Victor Muffat-Jeandet sur Facebook. J’ai tout de suite senti un gros bras de levier, une sensation dans ma chaussure et ca ma cassé le péroné. Je vais me faire opérer la semaine prochaine par le Dr Sonnery Cottet, [...] je ne serai donc pas sur les skis avant plusieurs mois. Décidément cette saison n’aura jamais voulu que je m’exprime pleinement."

Colère envers la Fédération internationale

Frustré, le médaillé de bronze du combiné lors des JO 2018 n'a pas épargné la Fédération Internationale de ski, qui a décidé d'annuler le slalom de Zagreb après le passage de 19 concurrents lors de la première manche. "Très très peu de gens savent et se rendent compte de tous les efforts, les investissements et la rigueur qu’il faut avoir au quotidien depuis de longues années pour s’aligner au départ. Même la FIS Alpine World Cup Tour ne le sait pas ! Ca fait déjà quelques temps qu’elle ne se soucie et ne respecte plus vraiment les athlètes, et tous les gens qui gravitent autour."

Le skieur espère que des changements vont intervenir, notamment grâce à "un représentant extérieur qui pourrait trancher" sur de nombreuses décisions. Absent des JO de Pékin, Victor Muffat-Jeandet estime néanmoins que c'est presque "un soulagement" de ne pas faire le voyage étant donné "les contraintes" qui ne font que "s'allonger de jour en jour".