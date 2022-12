Ski alpin (Val-d'Isère): Odermatt écrase le slalom géant, Pinturault 11e

Le Suisse Marco Odermatt a signé ce samedi une victoire écrasante lors du slalom géant de Val d'Isère, sa deuxième d'affilée sur la Face de Bellevarde. Alexis Pinturault a pris la 11e place.

Le tenant du Gros Globe de cristal Marco Odermatt a relégué très loin la concurrence ce samedi à Val d'Isère. L'Autrichien Manuel Feller a terminé deuxième à 1"40 et le Slovène Zan Kranjec 3e à 2"05. C'est sa 14e victoire en Coupe du monde, sa neuvième en slalom géant.

Premier français au classement de ce slalom géant Alexis Pinturault termine 11e à 3"05, un écart abyssal quand on connaît les qualités de géantiste du skieur de Courchevel. C'est mieux que sa 20e place obtenue à Solden fin octobre lors du géant d'ouverture, mais ça reste très loin des standards du vainqueur de la Coupe du monde 2021.

Pinturault "pas au niveau de pouvoir aller chercher le podium"

"Je me rapproche, oui, mais je suis encore loin de ce que j’aimerais faire, déclare le Français après sa course. Aujourd’hui j’ai essayé beaucoup de choses, c’est à dire que je n’ai pas skié (de la même manière) à la première qu’à la deuxième manche, mais c’étaient de grosses différences. Je suis dans une période où j’ai besoin d’avoir des réponses, surtout sur des compétitions, et c’est aussi pour ça que j’ai pris ce risque-là".

"Je pense que je n’étais pas non plus, en toute honnêteté, au niveau de pouvoir aller chercher le podium aujourd’hui, poursuit-il. Maintenant, il y a un peu de mieux, mais comme je le disais, je suis encore très loin de ce que j’espère donc il y a encore du boulot et du chemin à faire".



Avec 520 points, Marco Odermatt compte désormais quant à lui 140 points d'avance sur son dauphin le Norvégien Kilde au classement général de la Coupe du monde, après seulement 6 courses disputées. La prochaine course est prévue ce dimanche, avec le slalom spécial dont le Vosgien Clément Noël est le vainqueur sortant.