Ski de bosses: grosse chute pour Perrine Laffont, à un mois et demi des JO

A un mois et demi des Jeux olympiques d'hiver, qui auront lieu à Pékin du 4 au 20 février prochain, Perrine Laffont a été victime d'une lourde chute ce vendredi à l'Alpe d'Huez. Selon la chaine L'Équipe et l'AFP, elle serait touchée aux côtes et va passer des examens.

Grosse frayeur pour la championne olympique Perrine Laffont. La Française, spécialiste du ski de bosses, a été victime d’une chute impressionnante en finale de l'épreuve individuelle à l'Alpe d'Huez, troisième étape de la Coupe du monde de la spécialité.

La Française, quadruple vainqueure du classement général de la Coupe du monde, est restée de longues secondes immobile au sol sur une bosse avant de se relever toute seule. Elle a ensuite terminé sur ses skis vers l’aire d’arrivée, où elle est restée plusieurs minutes allongée.

Examens prévus ce vendredi après-midi

Selon la chaine L’Équipe et l'AFP, qui cite son entourage, Perrine Laffont aurait été touchée aux côtes. Elle doit passer des examens dans l'après-midi pour déterminer les éventuelles conséquences physiques de cette chute et, en premier lieu, si elle peut participer à la finale de l'épreuve parallèle prévue ce samedi.

En 2018, à Pyeongchang, elle avait décroché l'or olympique sur l'épreuve du ski acrobatique, à seulement 20 ans. A ce jour, elle a remporté 21 épreuves en Coupe du monde.