Boxe: Canelo en route pour la trilogie avec Golovkin (et pour encore marquer l’histoire)

Saul "Canelo" Alvarez aurait choisi son option pour ses prochains combats : la superstar mexicaine devrait affronter Dmitry Bivol en mai pour un titre chez les mi-lourds avant, s’il s’impose, de retrouver en septembre Gennadiy Golovkin pour une trilogie avec en jeu son titre incontesté des super-moyens. Un chemin qui pourrait ensuite le mener à l’exploit historique d’unifier les quatre ceintures d’une autre catégorie, les mi-lourds.

Depuis le temps, l’idée semblait ne plus devoir prendre corps. Mais elle pourrait finalement devenir réalité. Cinq ans après leur premier combat, quatre ans après le deuxième, Saul "Canelo" Alvarez et Gennadiy Golovkin sont sur le chemin d’une trilogie le 17 septembre prochain. Champion incontesté à quatre ceintures des super-moyens depuis sa victoire sur Caleb Plant en novembre, la superstar mexicaine avait l’embarras du choix pour sa prochaine sortie sur le ring.

Il y avait la proposition du promoteur PBC (Al Haymon) autour de 45 millions de dollars garantis (39,3 millions d'euros) pour une défense de son titre incontesté contre l’Américain Jermall Charlo, actuel champion WBC des moyens. Il y avait l’idée de monter chez les lourds-légers pour défier Ilunga Makabu, champion WBC de cette division, pour tenter de conquérir une couronne mondiale dans une cinquième catégorie en carrière. Il y avait surtout, car c’est celle qui excitait le plus le milieu, la proposition de Matchroom Boxing et Eddie Hearn pour un combo à deux combats: le champion WBA des mi-lourds Dmitry Bivol en mai et la troisième danse contre Golovkin en septembre.

Selon ESPN, Canelo se serait décidé pour ce doublé. Si rien n’est encore signé, le média américain précise que "les négociations approchent la ligne d’arrivée" pour un accord qui monterait à 85 millions de dollars (74,3M€). L’idée? Affronter Bivol le 7 mai avant de retrouver "GGG" le 17 septembre. Avec une obligation: le Mexicain, considéré par la plupart des observateurs comme le meilleur boxeur actuel toutes catégories confondues, devra d’abord s’imposer face au Russe pour espérer croiser une troisième fois les gants avec le Kazakh, qui devra entretemps lui aussi remporter son prochain combat prévu au printemps à Tokyo contre le Japonais Ryoto Murata pour une unification WBA-IBF chez les moyens (qui devait se faire en décembre avant d’être reporté en raison des restrictions dues au Covid).

Si ces deux étapes sont franchies, le noble art aura droit à un troisième Canelo-Golovkin qui fait sans doute moins sens aujourd’hui – GGG aura quarante ans en avril alors que Alvarez aura trente-deux en juillet – mais qui reste un énorme combat entre deux immenses talents des rings. Les deux premiers chocs entre les deux, combats d’unification chez les moyens en septembre 2017 et septembre 2018, avaient produit chacun plus d’un million de ventes en pay-per-view et plus de 20 millions de dollars de recettes au guichet. Et les controverses autour des deux résultats, un nul pour le premier, une victoire de Canelo sur décision majoritaire pour le deuxième, avaient donné à beaucoup l’envie de les voir remettre ça.

>> Podcast: Comment Canelo Alvarez peut marquer à jamais l'histoire de la boxe (RMC Fighter Club)

Réclamée depuis longtemps par Golovkin alors que son rival diffusait l’idée que la chose ne l’intéressait pas, peut-être pour retarder leurs retrouvailles et voir le temps jouer en sa faveur, la trilogie aurait un attrait supplémentaire puisque le titre incontesté des super-moyens serait en jeu. Le combo proposé par Eddie Hearn permettrait également à Canelo de poursuivre son idée de "marquer l’histoire" de son sport. S’il bat un Bivol plus grand de dix centimètres et connu pour sa capacité à bien utiliser son jab pour garder les adversaires à distance, mais dont les deux sorties en 2021 ont déçu (deux victoires peu spectaculaires sur des décisions unanimes), le Mexicain s’offrirait un deuxième sacre chez les mi-lourds pour son deuxième combat dans la catégorie après avoir remporté la ceinture WBO contre Sergey Kovalev en novembre 2019.

Et si les négociations bien avancées pour un combat d’unification entre le Russe Artur Beterbiev (champion WBC-IBF) et l’Américain Joe Smith Jr (WBO) dans les mois à venir vont au bout, celui qui n’est pas engagé à long terme avec un promoteur et/ou un diffuseur depuis qu’il s’est libéré de Golden Boy Promotions et de son contrat XXL avec la plateforme DAZN pourrait ensuite – après avoir honoré le rendez-vous de la trilogie contre Golovkin – négocier un choc pour unifier les quatre couronnes des mi-lourds contre le vainqueur de Beterbiev-Smith Jr. Premier champion incontesté des super-moyens, Canelo pourrait alors devenir le premier à unifier les mi-lourds à quatre ceintures et le premier boxeur à réunir les quatre titres de deux catégories différentes, performance tout de même déjà réalisée par l’Américaine Claressa Shields chez les femmes (super-welters et moyens).

La portée de l’exploit serait dingue tant les boxeurs devenus champions incontestés dans deux catégories sont rares même dans les époques où il ne suffisait que de deux (WBC-WBA, de 1963 à 1983) ou trois ceintures (WBC-WBA-IBF, de 1983 à 2007) des différentes organisations de la boxe mondiale: l’Américain Evander Holyfield, le Nigérian Dick Tiger, l’Italien Nino Benvenuti et le représentant des Îles Vierges américaines Emile Griffith. Dans un passé encore plus lointain, on peut aussi citer entre autres le Porto-Ricain Carlos Ortiz ou les Américains Sugar Ray Robinson, Henry Armstrong ou Benny Bas. Mais ils sont très peu nombreux. Réaliser un tel exploit dans la boxe moderne, où la politique dans les coulisses rend les unifications difficiles, serait tout bonnement fabuleux. A la hauteur du talent d’un Canelo qui grimperait alors de quelques étages dans les discussions sur les meilleurs boxeurs de l’histoire.