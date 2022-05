Boxe: "Ce combat sera un tournant", promet Yoka avant d'affronter Bakole

Tony Yoka, qui affronte le poids lourd congolais Martin Bakole samedi à Bercy, a estimé mardi que ce combat serait "le plus dur" et un "tournant" de sa carrière professionnelle.

"Je pense que ça va être mon combat le plus dur". À quatre jours du rendez-vous à l'Accor Arena de Paris-Bercy, prévu samedi, Tony Yoka promet un duel de haute lutte avec Martin Bakole. Le champion olympique français a affirmé, à l'occasion d'un entraînement mardi, que ce combait serait "un tournant" pour sa carrière professionnelle, compte tenu du niveau du poids lourds congolais.

"Franchement, il est fort, grand, longiligne, a constaté Tony Yoka. Il fait plus de 120 kg, il est très puissant et dur au mal. C’est un adversaire qui va me donner du fil à retordre et il va falloir s’en méfier jusqu’à la fin du combat. (...) On est un peu au même niveau de notre carrière. Lui comme moi, je pense que notre place est un peu plus haute dans les classements".

Convaincu d'être "plus rapide" et "plus technique", Tony Yoka (11V, 0D), qui vient de fêter ses 30 ans, pense que son "explosivité fera la différence" dès qu'il se mettra à "enchaîner les coups". "Je suis en forme. (...) J'ai fait un très gros camp d'entraînement et j'aurai à coeur de vous le montrer samedi", a-t-il ajouté.

"Ce n'était pas respectueux"

Tony Yoka devait initialement être opposé à Martin Bakole le 15 janvier à Bercy. Mais la réunion avait été reportée en raison du retour des jauges liées à la pandémie de Covid-19. Après ce contre-temps, le Français avait accepté de défier le Croate Filip Hrgovic lors d'une demi-finale mondiale IBF, mais l'instance a finalement estimé que Yoka restait engagé face à Bakole.

"Je ne vais pas dire que je ne lui en veux plus, mais je suis passé à autre chose. Il ne faut pas perdre de l'énergie", a commenté le champion poids lourds de l'Union européenne, à l'époque amer à la suite de la décision de la fédération.

"Ce n'était pas respectueux", a estimé pour sa part Martin Bakole, qui s'est aussi entraîné mardi à Paris. "Il a dit oui pour un autre combat, alors qu’il avait toujours un contrat avec moi. Il ne m’a jamais contacté pour négocier, il n’a jamais appelé mon équipe. Nous n’avons jamais compris pourquoi il avait accepté un autre combat". Mais peu importe à présent. "Ce que je sais, c'est que je vais le battre", a prédit le Congolais de 28 ans, qui n'a connu qu'une seule défaite en 18 apparitions sur le ring.