Boxe: Charlo-Castano, une unification de feu avec Crawford-Spence dans l’ombre

Revanche de leur match nul controversé de juillet dernier, le choc du week-end entre l’Américain Jermell Charlo et l’Argentin Brian Castano pour la couronne unifiée à quatre ceintures des super-welters s’annonce bouillant (à suivre en direct à partir de 3h dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport 1). D’autant que le vainqueur pourrait à terme, selon les scénarios, retrouver celui du très attendu combat d’unification des welters entre Terence Crawford et Errol Spence Jr.

Message aux amoureux de la boxe: impossible de vous revendiquer tel quel si vous ratez le combat d’unification à quatre ceintures des super-welters entre l’Américain Jermell Charlo et l’Argentin Brian Castano. Une revanche de leur premier affrontement en juillet dernier qui s’était conclu sur un nul très controversé, l’immense majorité des observateurs voyant Castano s’imposer face à un Charlo qui boxait à domicile et a bénéficié de la clémence des juges.

Un choc excitant et explosif entre un Castano énervé de certaines déclarations de son rival et qui promet de changer le scénario final et un Charlo en quête de KO pour effacer toute idée de polémique sur l’identité du patron de la catégorie. Bref, ça va envoyer en Californie. Et deux hommes auront un regard très intéressé sur ce qui se passera: Terence Crawford et Errol Spence Jr.

Les deux boxeurs américains, respectivement champion WBO et champion WBC-IBF-WBA et qui font tous les deux parties du top 10 pound-for-pound (toutes catégories confondues), devraient sauf coup dur dans les négociations se retrouver dans quelques mois pour couronner un roi incontesté des welters dans ce qui apparaît comme le combat le plus attendu du noble art actuel. Rapport avec Charlo-Castano? Crawford comme Spence ont laissé entendre qu’ils allaient à terme monter à l’étage supérieur, chez les super-welters donc.

Si Castano s’impose, le vainqueur du choc Crawford-Spence aura sans doute envie de défier l’Argentin pour tenter d’unifier une nouvelle catégorie. Mais si Charlo empoche la victoire, les choses seront plus compliquées. Crawford a déjà annoncé sa volonté d’aller le fracasser dans la catégorie supérieure. S’il bat Spence entretemps, cela pourrait permettre à l’ancien champion incontesté des super-légers d’unifier les quatre ceintures d’une troisième catégorie pour s’offrir une place éternelle dans l’histoire du noble art. Mais si Spence prend le meilleur sur lui, cela ne sera pas la même histoire.

Charlo et Spence partagent un coach, Derrick James, et une amitié qui rend cette idée improbable sauf énorme chèque. "Je ne me vois pas affronter mon coéquipier de salle, mon propre frère, confirme le champion WBC-IBF-WBA des super-welters au micro de Fight Hub TV. Ma mère m’a toujours dit de ne pas affronter mon jumeau et c’est la même chose avec quelqu’un que je considère comme mon propre frère. Je ne m’imagine pas frapper quelqu’un que j’aime de toutes mes forces. Il m’aide à préparer mes combats, c’est quelqu’un sir qui je compte, un vrai grand frère. Mais comme dit Errol, si l’argent est bon, qu’il nous donne un montant dingue, autant le prendre et se faire une bonne session de sparring ensemble en public."

Tout cela reste pour l’instant de la fiction. Il faudra d’abord laisser passer les deux combats d’unification, Charlo-Castano et Crawford-Spence, et voir comment les choses bougent selon les différents vainqueurs. D’autant que celui qui se sera imposé dans le premier devra aussi faire avec ses challengers obligatoires, l'Australien Tim Tszyu pour la WBO et ceux (pas encore annoncés) des autres organisations. Il y aura beaucoup en jeu ce samedi soir en Californie. Pour le présent comme pour l’avenir.