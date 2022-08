Boxe: Deontay Wilder, un retour dans les rings prévu le 15 octobre

Absent des rings depuis sa deuxième défaite contre Tyson Fury en octobre 2021, Deontay Wilder devrait faire son retour à l’automne. Le boxeur américain au punch terrifiant, ancien champion WBC des lourds, devrait affronter le Finlandais Robert Helenius le 15 octobre à Brooklyn pour lancer sa reconquête d’un titre mondial.

Si la rumeur se confirme, il aura donc passé presque pile un an loin des rings… Battu pour la deuxième fois de suite par Tyson Fury le 9 octobre dernier, un combat à jamais dans la légende des poids lourds conclu sur un KO au onzième round, Deontay Wilder n’a pas repris sa carrière pugilistique depuis cette défaite. Pendant un temps, beaucoup – dont l’intéressé, qui s’est aussi essayé à la musique dans l’intervalle – ont même évoqué l’idée d’une retraite sportive pour l’ancien champion WBC.

Mais son comeback semble bien dans les tuyaux. Selon le site BoxingScene, le "Bronze Bomber" (42-2-1, 41 KO; 36 ans) devrait affronter le Finlandais Robert Helenius (31-3, 20 KO; 38 ans) le 15 octobre au Barclays Center de Brooklyn, où Wilder a déjà boxé quatre fois pour autant de KO spectaculaires infligés à la concurrence (Artur Szpilka, Bermane Stiverne, Luis Ortiez, Dominic Breazeale).

Si rien n’est encore officiellement signé, rien ne semble plus en mesure d’empêcher ce retour entre les cordes du terrifiant puncheur américain. Ces derniers jours, Wilder avait fait fuiter des vidéos/photos de lui à l’entraînement, renforçant l’idée qu’on allait bientôt le revoir sur un ring. Sur ces images, il apparaît même plus affûté et moins lourd que lors de son dernier combat en date, la trilogie contre Fury.

S’il ne fait pas partie du sommet de l’élite planétaire des lourds, Helenius – qui avait mis KO le Français Johann Duhaupasen 2016 dont le dernier combat remonte lui aussi au 9 octobre 2021, une deuxième victoire de suite avant la limite contre le Polonais Adam Kownacki – sera un test intéressant pour Wilder lors de son retour et sa puissance pourrait lui permettre de créer une surprise. Mais l’ancien champion WBC, seulement battu par Fury dans sa carrière professionnelle, partira favori pour le début d’une opération reconquête qu’il espère mener à un nouveau règne avec une ceinture mondiale.