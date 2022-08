Boxe: Spence-Crawford, le combat tant attendu, est tout proche d’être signé

Combat très attendu depuis des années, et même le plus attendu de la boxe actuelle sur le plan sportif, le choc devrait entre les deux Américains invaincus Terence Crawford et Errol Spence Jr pour l’unification totale à quatre ceintures des welters devrait bien avoir lieu le 12 ou le 19 novembre, sans doute à Las Vegas. Un accord définitif serait tout proche.

Dans la boxe, on a la (mauvaise) habitude de vendre des "combats de l’année" comme s’il y en avait toutes les semaines. Mais là, avec ce qui se profile, l’expression sera tout sauf usurpée. Attendu depuis des années, vu comme les spécialistes comme le plus gros combat à organiser sur le plan sportif dans le noble art actuel , le choc entre les invaincus Terence Crawford (38-0, 29 KO; 34 ans) et Errol Spence Jr (28-0, 22 KO; 32 ans) va sauf retournement de situation devenir réalité d’ici la fin de l’année 2022.

Selon le journaliste spécialisé Dan Rafael, les deux Américains qui détiennent toutes les ceintures chez les welters, la version WBO pour Crawford, les titres WBC-IBF-WBA pour Spence, sont proches de trouver un accord définitif pour un combat d’unification totale de la catégorie qui devrait avoir lieu le 12 ou le 19 novembre à Las Vegas, même si d’autres lieux potentiels sont encore explorés. Premier Boxing Champions, promoteur de longue date de Spence qui devrait gérer l’organisation de ce bonbon pugilistique via un pay-per-view sur Showtime aux Etats-Unis, serait assez confiant sur la signature de ce choc XXL pour avoir déjà commencé à travailler sur les autres combats au programme de cette carte.

Spence-Crawford, dinguerie technique qui va désigner le premier champion incontesté à quatre ceintures de l’histoire des welters (il y a en a eu plusieurs mais à l’époque où il suffisait de deux ou trois titres) et qui opposera les deux meilleurs boxeurs américains du moment avec sans doute la place de numéro un pound-for-pound (toutes catégories confondies) réservé au vainqueur, a longtemps semblé une chimère.

Mais la fin du contrat de Crawford avec son ancien promoteur Top Rank, avec en dernier combat sa victoire par TKO au dixième round sur Shawn Porter (membre de l’écurie PBC) en novembre dernier, a facilité des négociations qui étaient très compliquées à lancer auparavant. Ces derniers mois, le champion a ainsi pu discuter en direct avec Al Haymon, patron de PBC, pour travailler à monter ce choc contre "The Truth" qu’il réclame depuis de nombreuses années. Spence, qui avait défié son rival au micro après sa récente victoire sur Yordenis Ugas par TKO au dixième round en avril pour ajouter le titre WBA à ses ceintures WBC-IBF, a lui aussi répété ces dernières semaines combien la perspective de monter dans le ring avec "Bud" était celle qui l’excitait le plus.

"Je veux ce combat, lâchait-il en mai sur Showtime. C’est le gars que je veux combattre. C’est le plus gros combat qu’on peut faire dans la boxe. C’est énorme pour nous deux et tous les fans veulent voir ça. Il ne me manque que sa ceinture pour devenir champion incontesté chez les welters, quelque chose que j’ai toujours dit vouloir faire." "On doit partager le ring et livrer une grande performance pour tous ceux qui veulent nous vois combattre, avait confirmé Crawford en juin sur la plateforme DAZN. Le timing est parfait car ce sera pour tous les titres. Spence a trois ceintures, j’en ai une. C’est le moment idéal pour qu’on s’affronte tous les deux."

Ces dernières semaines, la rumeur expliquait que trouver un accord entre les deux n’était pas chose aisée – on veut bien le croire – et que le rendez-vous tant espéré pourrait même ne pas se faire. Pour le plus grand bonheur des amoureux du noble art, cela devrait bien être le cas fin 2022, où le choc pourrait se retrouver en opposition avec l’énorme UFC 281 prévu au Madison Square Garden (Adesanya-Pereira en affiche principale) si la chose se fait le 12 novembre. Au-delà du "combat de l’année", cet explosif Crawford-Spence qui verra également la prestigieuse ceinture The Ring être mise en jeu peut sans problème se ranger dans la catégorie des combats les plus attendus de la boxe sur les trois dernières décennies. On a déjà très hâte. Et depuis longtemps.