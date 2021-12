Boxe: "Être plus agressif…", Joshua sait ce qu'il doit changer après la défaite contre Usyk

Battu par Oleksandr Usyk pour les ceintures IBF-WBA-WBO des lourds en septembre, Anthony Joshua compte bien retrouver le trône des lourds au plus vite. Mais le Britannique le reconnaît : il devra faire "des ajustements" dans son style s’il veut prendre sa revanche sur l’Ukrainien. Il a expliqué pourquoi et comment dans un entretien exclusif accordé à RMC Sport.

On lui a reproché, sans doute à raison, d’avoir voulu trop boxer un meilleur boxeur. Battu par Oleksandr Usyk pour les ceintures IBF-WBA-WBO des lourds en septembre, Anthony Joshua avait vu de nombreuses critiques s’abattre sur son "plan de jeu" concocté avec son coach historique Rob McCracken, également entraîneur de l’équipe olympique britannique et qui s’occupe de lui depuis ses années chez les amateurs. On a lui a reproché de ne pas avoir assez utilisé son avantage physique et d’avoir un peu trop voulu danser et toucher quand il fallait cogner. Résultat? Des changements sont dans les tuyaux.

>> Retrouvez l'entretien exclusif avec Anthony Joshua et son débrief avec Souleymane Cissokho dans le RMC Fighter Club

Alors que sa revanche contractuelle contre Usyk devrait avoir lieu dans les premiers mois de 2022, sauf s’il s’écarte pour laisser l’Ukrainien défier Tyson Fury (champion WBC-The Ring) avant de prendre le vainqueur pour les quatre ceintures, "AJ" a fait une tournée américaine pour rechercher un nouveau coach US – il a visité les salles de Virgil Hunter, Eddy Reynoso, Ronnie Shields et Robert Garcia – qui devra lui apprendre "à être plus un chien, et ce sont ses mots" dixit Ronnie Shields. "Des ajustements sont nécessaires", concède le Britannique dans un entretien exclusif accordé à RMC Sport.

Un futur changement de style qu’il a résumé via quelques phrases fortes pour la chaîne YouTube iFL TV: "J’en ai fini avec ces putains de défaites. J’en ai fini avec l’idée d’essayer d’apprendre le noble art. Usyk sera peut-être jeté au sol lors de notre prochain combat car c’est la guerre, la pure guerre. Je suis énervé. (…) Je n’en ai plus rien à foutre de rester humble. J’ai une chose en tête: la guerre, le meurtre, monter sur le ring et faire mal à ce gars, lui voler son âme jusqu’au point où il veuille abandonner." Joshua confirme la chose à notre micro, moins violent dans les mots mais plus explicatif sur sa façon d’aborder la chose.

"L’idée est de revenir aux fondations qui m’ont mené où je suis arrivé dans la boxe, lance-t-il. Ce n’est pas juste une question de puissance ou autre. J’ai essayé d’adopter ce côté noble art car je voulais m’améliorer en tant que boxeur mais je suis à un moment de ma carrière où changer tout mon style peut être très vraiment préjudiciable et c’est pour ça que j’en reviens à ce que je disais: faire des ajustements est sans doute plus bénéfique que de changer tout le système. A ce niveau, et à ce moment de ma carrière… J’ai passé du temps à apprendre, ce qui est toujours bon. Ce n’est pas une excuse mais quand je regarde tout ça et que je pèse les choses, je me dis que quand je suis plus agressif, quand je prends un peu plus de risques, vu mes attributs, cela met beaucoup d’adversaires dans des situations difficiles, plus qu’avec d’autres attributs que j’ai essayé d’adopter. J’ai soupesé tout ça et j’ai regardé ce qui était vraiment bénéfique pour moi, pour mon style, pour mon ADN de boxeur, et je pense qu’être plus explosif et frapper en combinaisons est la chose dans laquelle je dois me spécialiser."

Des ajustements, donc, mais pas question pour autant de tout changer pour celui dont "une part majeure de (l)a motivation" consiste à devenir champion du monde des lourds pour la troisième fois et qui ne se considère "jamais comme un outsider" même si Usyk emporte les faveurs des spécialistes dans la perspective d’une revanche. L’équation est plus subtile. "Il ne faut pas généraliser et se dire qu’il a voulu jouer la technique sur ce combat-là et qu’il doit donc devenir comme un chien sur le ring", analyse Souleymane Cissokho.

Et le champion WBA Inter-Continental des super-welters, consultant boxe du RMC Fighter Club, de reprendre: "Je trouve que c’est un tout. Face à Usyk, tu ne travailles pas comme ça. Si tu veux lui 'faire du sale', ça ne va pas marcher. La notion de technique est super importante en boxe. Il ne faut pas se dire: 'Je vais aller à la bagarre pour aller à la bagarre'. Car c’est là que tu vas te faire contrer. On l’a vu avec lui: il s’est fait contrer plusieurs fois. Il ne faut donc pas trop vouloir en faire. Je pense qu’il doit surtout être un peu plus fort mentalement, se dire qu’il va vraiment lui faire mal mais boxer avant tout. Pas juste se dire: 'Je vais monter sur le ring et lui casser les os'. Ça peut être piège. Il faut vraiment faire attention à ça."

D’autant que l’intéressé sait que renverser la donne contre Usyk ne veut pas forcément dire livrer un combat aux antipodes du premier. Il faudra juste s’appuyer sur ce qui avait bien marché. "Si j’avais gagné trois rounds de plus, j’aurais gagné le combat, nous rappelle-t-il. Ce n’est pas une situation avec un écart massif. Trois rounds de plus m’auraient sans doute donné la victoire. Il s’agit donc de faire de petits ajustements. Il faut que je prenne les quelques rounds où j’ai le plus dominé dans ce combat et commencer le prochain combat de la même façon, même s’ils étaient au milieu du combat. Disons que le dixième round était bon pour moi. Il faut que je le prenne, que je refasse ça au dès le coup de gong du premier round et construire sur cette voie derrière. Si je parviens à faire ça, j’obtiendrai la victoire. Je serais toujours champion si j’avais gagné ces trois rounds de plus. Je ne veux donc pas regarder seulement le négatif mais prendre le positif et faire en sorte que je gagne ces neuf minutes en plus dans le combat pour retrouver mes titres." Usyk est prévenu.