Boxe: Fury détaille son programme sans sexe avant son choc face à Wilder

Tyson Fury a décidé de changer son approche pour préparer son troisième combat face à Deontay Wilder, samedi à Las Vegas. Il s’est notamment assagi sur ses pratiques sexuelles intensives.

Tyson Fury prépare consciencieusement ses retrouvailles très attendues avec Deontay Wilder, dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas. Pas de bière, de junk food, ni de pratiques sexuelles intensives. Le "Gipsy King" s’est engagé dans un programme d’abstinence total, bien différent des méthodes dont il s’était vanté avant son combat précédent en février 2020 à base de "cinq à six repas par jour, huit litres d’eau et la pratique de la masturbation sept fois par jour". Il avait aussi confié pratiquer activement le "léchage de ch…" pour renforcer sa mâchoire.

"Ma b… restera dans mon pantalon"

Il a pris un virage radical cette fois. "Pas de sexe avant les combats? C’est un mythe, n’y croyez pas, a répondu celui qui vient d’être papa pour la sixième fois. Mais ma b… restera dans mon pantalon. Elle est là-dedans plus ou moins à temps plein, mais elle pourrait sortir après le combat."

Il a développé son argumentaire. "Je ne crois pas au sexe pendant le camp d'entraînement, je suis un combattant de la vieille école et j'aime rester fort, garder tout dans le réservoir et ensuite éliminer toute l'agressivité de la nuit. Je ne me soulage pas une fois par semaine, encore moins une ou sept fois par jour. Je ne me souviens même pas quand j'ai fait ça pour la dernière fois!"

Le troisième combat entre Fury et Wilder est attendu depuis plus d’un an et demi. Il mettra en jeu la ceinture WBC de champion du monde des lourds. À l’origine programmé au 24 juillet, il a été reporté, après que Fury ait été diagnostiqué positif au coronavirus. Dans le premier épisode de cette trilogie en décembre 2018, Fury et Wilder s’étaient quittés sur un nul. Dans la revanche, en février 2020, le "Gypsy King" avait pris le dessus sur le "Bronze Bomber", lui infligeant sa première défaite en carrière.