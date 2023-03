Boxe: Mbilli éteint Gongora et se rapproche d’une chance pour un titre mondial

Christian Mbilli a battu l’Equatorien Carlos Gongora sur décision unanime dans la nuit de jeudi à vendredi à Montréal. Toujours invaincu chez les pros après ce succès face à l’ancien champion du monde IBO, le boxeur s’est encore un peu rapproché d’un combat pour un titre mondial dans la catégorie des super-moyens.

Qui pourra stopper Christian Mbilli? Malheureux aux Jeux olympiques de Rio et reparti sans médaille en 2016, le boxeur français a depuis réalisé un sans-faute avec son passage chez les pros. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le combattant de 27 ans a remporté une vraie bataille face à l’Equatorien Carlos Gongora. Et quelle victoire!

Pour ce qui représentait son plus grand défi en carrière, le Français a lutté comme un diable et au courage il a dominé de belle manière l’ancien champion du monde IBO des super-moyens. Vainqueur par décision unanime (99-91, 98-92, 97-93), le 'Mike Tyson français' a marqué les esprits lors de cette 24 victoire en 24 combats (20 par KO).

>> Le meilleur du MMA et de nombreux combats de boxe sont à suivre sur RMC Sport

Mbilli: "Je vous ai promis des feux d’artifice, j’espère que vous avez apprécié"

Christian Mbilli regrettera peut-être de ne pas avoir pu terminer son adversaire en l’envoyant au tapis dans la dernière reprise mais il a fait impression pour retenir ses ceintures WBA International et WBC Continental Americas des super-moyens et infliger à l’expérimenté Carlos Gongora (33 ans) sa deuxième défaite chez les pros (pour 21 victoires). Malgré une petite frayeur au début du huitième round et un féroce duel avec le sud-Américain, le Français a globalement bien maîtrisé son rival.

"Chose promise, chose due, s’est félicité le Français après son probant succès dans un message posté sur les réseaux sociaux. Je vous ai promis des feux d’artifice, j’espère que vous avez apprécié."

Un pas de plus vers le roi Canelo ?

Avec ce combat remporté au bout de dix reprises d’une grosse intensité, Christian Mbilli a prouvé qu’il pouvait rivaliser avec le gratin mondial. Si le vainqueur du duel entre David Benavidez et Caleb Plant (dans la nuit de samedi à dimanche prochain sur RMC Sport) devrait offrir une chance au vainqueur face au champion unifié et incontesté Saul Alvarez (WBA, WBC, IBF, WBO et The Ring), Christian Mbilli a fait un nouveau pas de géant vers une opportunité mondiale. Lui qui avant son combat du jour confirmait rêver d'un choc face à la star mexicaine.

"Je kifferais combattre Canelo immédiatement après Gongora mais malheureusement, il y a trop de facteurs qui entrent en compte, trop de paramètres entre les promoteurs, les chaînes télé, les fédérations, estimait le Français cette semaine auprès de RMC Sport. Au classement, on est proche. Mais on ne sait pas si on l’est tant que ça. En tout cas, je donne tout pour ça. (…) Je suis fier de ma position actuelle mais je suis quelqu’un qui vise toujours plus. Je sais que je peux être champion du monde si on m’en donne l’opportunité."

Mais avant, probablement un jour, d’avoir une chance contre 'Canelo', le Français devra peut-être encore passer par un combat face à l’un des autres prétendants à la couronne mondiale tels que John Ryder ou David Morrell.