Boxe: une revanche Mayweather-Logan Paul est-elle possible?

Le combat entre Floyd Mayweather et Logan Paul s’est conclu sur une égalité dans la nuit de samedi à dimanche à Miami. Une revanche entre la légende de la boxe et la star des réseaux sociaux semble possible mais n’est absolument pas garantie. Toutefois, l’aspect financier pourrait aussi jouer un rôle important.

En attendant la belle entre Tyson Fury et Deontay Wilder le 24 juillet à Las Vegas, le combat le plus attendu de ce début d’année 2021 était sans aucun doute le duel entre Floyd Mayweather et Logan Paul dans la nuit de dimanche à lundi à Miami en Floride.

L’affrontement entre la légende des rings et le YouTuber star a finalement accouché d’un piètre spectacle et a provoqué la colère de certains amateurs du noble art.

Après un combat où "Money" Mayweather n’a pas réussi à coucher son rival, ni même à l’emporter, l’idée d’une revanche entre les deux hommes n’emballe pas grand monde. Et en particulier les fans qui ont déboursé près de 50 dollars pour acheter un pay-per-view finalement assez décevant.

Mayweather tenu en échec et plutôt décevant

Vainqueur de Conor McGregor lors de son dernier combat événement en 2017, Floyd Mayweather s’est surtout contenté d’esquiver les coups de Logan Paul. A 44 ans, l’homme aux 50 victoires en 50 combats pros (dont 27 par KO) a combattu tout en maîtrise mais n’a pas paru vraiment dominateur.

"Je voulais donner aux gens un spectacle et lui se battait pour survivre, a expliqué l’Américain après cette soirée de boxe. Il était le plus grand gars et son passé était dans la lutte donc il était bon pour m’attraper."

Surpris par le niveau de son adversaire du jour, qui n’avait que deux combats dans les jambes avant cette opposition, "Money" a tenté de justifier son relatif échec.

"Le simple fait de tenir la distance était une victoire pour lui. Il sait se débrouiller et il était bon pour s’accrocher, a poursuivi l’ancien roi aux dix titres mondiaux. Quand un gars de cette taille vous tient, c’est difficile de le faire tomber. Je me suis amusé, lui aussi. C’était cool."

Logan Paul pas contre une revanche

Plus grand, plus lourd que Floyd Mayweather, Logan Paul a payé son manque d’expérience dans le ring. Heureux et fier d’avoir résisté face à la légende, la star des réseaux sociaux a même ouvert la porte à un autre duel.

"Ce fut l’un des plus grands moments de ma vie, a lâché l’Américain de 26 ans. Floyd Mayweather-Logan Paul II? Je ne sais pas. Peut-être que je pourrais le finir la prochaine fois."

Logan Paul (carte pokémon autour du cou) lors de son combat face à Floyd Mayweather © Icon Sport

Mayweather: "Je ne ferai probablement plus d’exhibition"

Encore faut-il convaincre Floyd Meaweather de s’offrir une dernière danse dans le ring. Tout sauf gagné si on se fie aux déclarations du Michiganais de 44 ans.

"Est-ce que je vais faire un retour? Absolument pas, a garanti la légende des rings après son combat. J’ai pris ma retraite du sport et de la boxe. Je ne ferai probablement plus d’exhibition non plus, a expliqué l'Américain dans des propos relayés par le Daily Mail. […] J’ai la chance de construire un héritage et d’en tirer une fortune. J’ai fait des investissements judicieux et tout est payé. Nous avons fait ce que nous devions faire ce soir."

Des combats très lucratifs à venir?

L’argent, voilà bien ce qui pourrait quand même pousser Floyd Mayweather à enfiler les gants pour une éventuelle revanche face à Logan Paul. Malgré le spectacle proposé ce week-end, sur le plan commercial ce show reste une vraie réussite pour les deux combattants. Avant même d’encaisser les gains liés à la vente du pay-per-view, la légende de la boxe a assuré avoir touché près de 25 millions de dollars via ses sponsors. Vu le prix du PPV dont il récoltera 50% des bénéfices, "Money" toucherait près de 20M€ pour un million de téléspectateurs, 40M€ pour deux millions… selon les estimations outre-Atlantique.

En faisant au moins aussi bien que lors ses duels face à McGregor et Manny Pacquiao (respectivement 4,3M et 4,6M de PPV vendus), Floyd Mayweather empocherait donc un énorme pactole. De quoi lui donner envie d’accorder une revanche à Logan Paul ou même d’offrir un duel au frangin du Youtuber star Jake, dont les qualités de boxeur semblent un ton au-dessus. Il faudra sûrement une lui formuler une offre impossible à refuser.

Certains détracteurs de Floyd Mayweather ont même commencé à lancer l’idée que l’ancien champion aurait retenu ses coups pour permettre à Logan Paul de faire grimper sa cote avant son prochain combat. Un futur dans la boxe dont le promoteur pourrait bien être…Floyd Mayweather.

Dans les autres pistes avancées pour la suite, l’hypothèse d’un affrontement "Money" et Jake Paul fait également sens. Notamment après l’épisode de la casquette arrachée de la tête de Floyd Mayweather par le cadet de la fratrie Paul. Et qui sait, si la hype autour des frangins Paul ne s’estompe pas, les deux hommes aux quelque 35 millions de fans cumulés sur Instagram pourraient même s’offrir un combat fratricide. Interrogé à ce sujet ce lundi, l’aîné a laissé la porte ouverte.

"Nous nous aimons. Mais nous aimons aussi organiser de grands événements. Peut-être plus tard, a indiqué Logan Paul cité par ESPN. Encore une fois, donnez-nous un peu de temps pour nous acclimater à ce sport. […] J’ai 26 ans, le gamin a 24 ans. Que se passera-t-il quand j’aurai 30 ans? Où en serai-je? Où en sera-t-il? Laissez-nous devenir bons dans ce sport. Laissez-nous prendre un peu plus le pouvoir. Nous ne faisons que commencer." A la fois excitant et peut-être aussi un peu inquiétant pour le monde de la boxe.