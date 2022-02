Guerre en Ukraine: un champion olympique russe en faveur du conflit armé

L’ancien boxeur Alexander Povetkin a affirmé être en faveur de la guerre en Ukraine dans un post Instagram sans équivoque, ce lundi. Le Russe, champion olympique à Athènes en 2004, affirme vouloir “combattre le nazisme”, en référence à des récents propos de Vladimir Poutine.

C’est une déclaration qui étonne - et qui choque - au regard des prises de position des sportifs russes depuis le début du conflit en Ukraine. Alors que le footballeur Fedor Smolov ou le tout nouveau N°1 mondial de tennis Daniil Medvedev ont récemment tenu des propos anti-guerre, l’ancien boxeur Alexander Povetkin a adopté un discours bien différent.

Dans un post publié sur Instagram ce lundi, le champion olympique 2004 dans la catégorie super-lourds et double champion du monde (2002 et 2004) a affirmé être en faveur de l’invasion des troupes de Vladimir Poutine. “Nous nous sommes battus pour la vérité pendant toutes ces années, alors que les Slaves étaient exterminés dans le Donbass. C'est pour cette raison que j'ai décidé de défendre les gens ordinaires, de combattre le nazisme qui nous parasite. Chaque guerre a une fin. Espérons que celle-ci se terminera aussi dans les jours à venir," a lâché l’ancien boxeur de 42 ans, dans un message accompagné d’une photo de lui avec un drapeau russe en arrière-plan.

Capture d'écran Instagram © Instagram

Un bilan très solide en carrière

En parlant de “combat contre le nazisme”, Povetkin fait directement référence aux propos du président russe au moment de sa déclaration de guerre, jeudi 24 février. Poutine justifiait en effet le début de l’opération militaire par la nécessité de “protéger les personnes de génocide de la part de Kiev” et “d’arriver à une dénazification de l’Ukraine”.

Alexander Povetkin a officiellement annoncé sa retraite en juin 2021, quelques mois après avoir été hospitalisé à cause du Covid-19, affirmant qu’il lui fallait “du temps” pour “se faire soigner”. En carrière, il affiche un bilan plus que solide, avec 36 victoires pour trois défaites et un match nul.