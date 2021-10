MMA: le Français Saint-Denis battu pour sa première à l’UFC

Benoît Saint-Denis s’est incliné par décision unanime ce samedi lors de ses débuts à l’UFC. En carte préliminaire de l’événement 267 à Abu Dhabi, le Français a été dominé par le vétéran brésilien Elizeu Dos Santos.

Si Manon Fiorot poursuit son ascension à l’UFC, le Français Benoît Saint-Denis a connu des débuts compliqués ce samedi à Abu Dhabi. Pour sa première dans l’octogone, le combattant tricolore a perdu face au Brésilien Elizeu Dos Santos sur décision unanime (29-26, 29-26, 29-26).

Lancé dans la carte préliminaire de l’UFC 267 organisé aux Emirats arabes unis, Benoît Saint-Denis s’est bien battu mais a fini par s’incliner face à son expérimenté adversaire de 34 ans, désormais vainqueur de 23 combats chez les pros (pour sept défaites).

Saint-Denis trop juste contre Dos Santos

Cet échec à l’UFC constitue un vrai coup d’arrêt pour le Français. Cet ancien membre des Forces spéciales a ainsi concédé sa première défaite en MMA après sept victoires lors de ses combats précédents. Après un premier round où il a montré de belles choses et fait jeu égal avec son rival, Benoît Saint-Denis a légèrement baissé de rythme dans la deuxième reprise.

Pris par le striking de Dos Santos, l’ex-soldat d’élite de 25 ans a eu du mal à se dégager de la cage et a subi une grosse pression et a fini avec de sacrés stigmates sur le visage. Le Brésilien n’a finalement pas réussi à finir le travail et infliger un KO à Benoît Saint-Denis.

Même dominé, le Français a vaillamment résisté et tenter de s’en sortir dans un ultime sursaut mais n’est pas parvenu à renverser le cours de ce duel. Reste désormais à savoir quand l’UFC lui accordera une nouvelle opportunité de se montrer dans l’octogone.

