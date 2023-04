MMA: UFC, Bellator ou PFL ? "Ça avance", assure Doumbé sur son avenir

Invaincu depuis ses débuts en MMA, Cédric Doumbé est courtisé par l’UFC, le Bellator et le PFL, trois organisations majeures. S’il n’a pas encore communiqué sa décision, le combattant français assure qu’une annonce sera bientôt faite.

Le suspense touche à sa fin. Courtisé par trois organisations majeures de sa discipline (UFC, Bellator et PFL), Cédric Doumbé, passé au MMA (invaincu en quatre combats) après avoir été onze fois champion du monde de kick-boxing, est sur le point d’annoncer sa décision pour la suite de sa carrière.

"À court terme, l'ambition est de m'engager dans une organisation majeure pour faire mes preuves au grand public, a confié le combattant de 30 ans dans les colonnes de L’Equipe. J'ai avancé dans ma réflexion mais ça reste encore personnel parce qu'on est encore à chaud et la décision n'a pas été prise. Mais ça avance. Maintenant, il est absolument nécessaire que je prenne ma décision dans les jours qui viennent. Elle sera prise avant la fin du Ramadan (21 avril, ndlr), si ce n'est plus tôt, et elle sera bien évidemment annoncée."

"C’est un choix de carrière décisif

Doumbé est confronté à un dilemme: soit il opte pour l’UFC et la notoriété que lui offre la plus prestigieuse organisation de MMA au monde… soit il se dirige vers le PFL ou le Bellator, qui lui donneraient plus d’argent "immédiat".

"Le PFL propose beaucoup d’argent aux Etats-Unis, le Bellator propose beaucoup d’argent en Europe, c’est très difficile. Maintenant, le Bellator, c’est pas l’UFC, le PFL... c’est pas l’UFC", résumait ainsi le combattant sur BeIN Sports il y a quelques jours. C’est un choix de carrière décisif parce que là, j’ai 30 ans, je ne peux pas faire trois ans aux Bellator, trois ans au PFL et revenir à l’UFC, ce n’est pas comme ça que ça se passe." La balle est désormais dans son camp.