MMA: Whittaker-Vettori, l’affiche du premier combat officiel pour l'UFC Paris

Le premier combat officiellment annoncé de la plus grande organisation de MMA au monde, l’UFC, à Paris le 3 septembre prochain opposera le Néo-Zélandais Robert Whittaker à l’Italien Marvin Vettori.

L’affiche du premier combat UFC à Paris est officiellement connue. Elle opposera, le 3 septembre prochain à l’Accor Arena, le Néo-Zélandais Robert Whittaker à l’Italien Marvin Vettori chez les poids moyens. L’évènement sera à suivre lors d’une soirée exceptionnelle sur RMC Sport 1. L’affiche entre les deux hommes était initialement programmée pour l’UFC 275 (le 11 juin à Singapour) avant d’être reportée en raison d’une blessure de Whittaker.

"Les gars, désolé de dire ça, mais une blessure subie au camp va m’empêcher de performer en juin, avait annoncé ce dernier en avril. J’ai tout fait pour que ça s’arrange. Mais ça ne peut pas guérir à temps. Ça veut dire que je ne serai de retour que dans quelques mois. Quand je serai à nouveau dans l’octogone, je serai meilleur que jamais."

Vettori lui a récemment donné rendez-vous. "D'accord donc je suppose que puisque je ne trouve pas d'adversaire plus tôt, je vais combattre Whittaker à Paris, a-t-il lancé sur Twitter. Tu ferais mieux de te montrer cette fois. Allons-y, j'attends depuis trop longtemps maintenant." "Rob on va faire ça ouais? ,a-t-il ajouté quelques jours plus tard. Pas de conneries, c'est la date que tu voulais."

Robert Whittaker, classé numéro 1 de sa catégorie, disputera son 19e combat à l’UFC depuis ses débuts en 2012. Depuis 2014, il a seulement concédé deux défaites (pour sept victoires dans l’organisation) à chaque fois contre son compatriote Israel Adesanya (en octobre 2019 et en février 2022), l’actuel champion de la catégorie des poids moyens.



Marvin Vettori, classé numéro 3 de sa catégorie (derrière Whittaker et Jared Cannonier), disputera son 13e combat à l’UFC depuis ses débuts en 2016 (18 victoires, cinq défaites, un match nul). Ses deux dernières défaites sont également face à Adesanya (en avril 2018 et juin 2021).

La suite du programme de cette soirée historique n'a pas encore été dévoilée même si le Français Ciryl Gane sera très probablement à l’affiche du Main Event contre Tai Tusava, a récemment annoncé ESPN. La Française Manon Fiorot (quatre victoires en autant de combats chez les mouches) est, elle, attendue contre l’Américaine Katlyn Chookagian, numéro 1 du classement. Les billets seront mis en vente à partir du 24 juin.