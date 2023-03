UFC 285: Tremblement de terre, Grasso détrône la reine Shevchenko

Enorme choc sur la planète MMA! Championne des mouches depuis décembre 2018, Valentina Shechenko a perdu sa couronne face à la Mexicaine Alexa Grasso, victorieuse sur un étranglement au quatrième round cette nuit à Las Vegas lors de l'UFC 285. La catégorie de la Française Manon Fiorot, qui attend sa chance mondiale, est chamboulée.

Un choc. Un séïsme. Avant le choc pour la ceinture des lourds entre Ciryl Gane et Jon Jones, la terre a tremblé sur la planète MMA: la reine Valentina Shevchenko, championne des mouches depuis décembre 2018, a perdu sa couronne face à la Mexicaine Alexa Grasso. Dans un combat qu'elle avait pris à sa main après trois rounds, "Bullet" s'est fait surprendre sur un étranglement lors de la quatrième reprise et doit abandonner une ceinture qu'elle avait déjà défendue sept fois, un record chez les femmes à l'UFC.

Cinquième du classement des challengers avant ce combat, Grasso a su saisir sa chance dans un combat qui aurait pu revenir à la Française Manon Fiorot, première du classement mais en convalescence après une blessure au genou lors de son dernier combat en octobre. La Mexicaine offre à son pays le deuxième titre à l'UFC de son histoire après Brandon Moreno chez les mouches masculin.

Le triomphe d'une vie à 29 ans, avec la cerise sur le gâteau d'avoir infligé à la désormais ex-championne, considérée comme une des deux meilleures combattantes de la planète toutes catégories confondues avec la Brésilienne Amanda Nunes (championne des coqs et des plumes), sa troisième défaite en carrière, la première chez les mouches et la première contre une combattante qui ne se nomme pas Nunes, sur laquelle elle avait buté deux fois en 2016 et 2017.

Et notre Fiorot nationale dans tout ça? Après ce résultat surprise, Shevchenko aura sans doute droit tout de suite à sa revanche. Logique vu son statut et son passé. La Niçoise, qui devrait pouvoir être de retour dans la cage cet été, devra donc sans doute attendre avant d'obtenir sa chance mondiale. Avec sans doute la perspective d'un combat avant pour mieux préparer la conquête du Graal, peut-être contre la nouvelle pépite Erin Blanchfield ou face à l'ancienne championne des pailles Rose Namajunas si elle décide de monter de catégorie comme elle l'a laissé entendre.