UFC: Burns l'emporte et envoie la superstar Masvidal à la retraite

Avant l'énorme performance d'Israel Adesanya contre Alex Pereira, l'UFC 287 disputé dans la nuit de samedi à dimanche a été marqué par la victoire de Gilbert Burns sur Jorge Masvidal. La défaite de trop pour l’Américain d’origine cubaine, qui a sans doute fait ses adieux à l'UFC.

Clap de fin pour une superstar. Après sa défaite dans la nuit de samedi à dimanche contre le Brésilien Gilbert Burns (36 ans), chez lui, du côté de Miami, Jorge Masvidal (38 ans) s’est lancé dans un long discours ressemblant très clairement à des adieux.

>> Tous les événements de l'UFC sont à suivre en exclusivité sur RMC Sport

"C'est ici que j'ai commencé ma carrière, et maintenant... Ça a été une longue histoire de vingt ans, avec plus de cinquante combats. Vous savez, parfois, votre basketteur préféré n'a plus son même tir à trois points… Je ne ressens plus la même chose en arrivant ici. Je vous aime tous. J’ai vu l’UFC arriver ici il y a vingt ans et ça m'a incité à poursuivre mon rêve : cinquante et quelques combats plus tard, j'espère avoir incité d’autres personnes à se battre pour leurs rêves. Je n'avais rien quand j'ai débuté, et aujourd'hui je suis multimillionaire", a-t-il lâché dans la foulée de sa défaite à l’UFC 287 (diffusé sur RMC Sport), sous les yeux d'un certain Donald Trump.

Masvidal restera dans la légende

S’il n’a jamais été sacré à l’UFC et ne sera donc jamais dans la discussion sur le GOAT (le plus grand de tous les temps) de la discipline, Masvidal restera une superstar. Un statut atteint après une vie de combats, dans la rue comme dans la cage, et un KO à jamais dans la légende, cet inoubliable coup de genou sauté en juillet 2019 sur Ben Askren. Masvidal aura mis toute une vie à bâtir sa réputation. Celle d’un bagarreur-né. Mais le temps est donc venu de tourner la page.

A l’heure de défier Burns, après trois défaites de rang, dont deux contre le champion de l’époque Kamaru Usman, "Gamebred" savait qu’il gardait un nom assez puissant pour rester dans la discussion chez les welters. Dominer Burns, cinquième du classement de la catégorie, l’aurait rapproché d’une nouvelle chance pour le titre. Raté. L’Américain d’origine cubaine a fini par céder sous l’énorme pression de son rival. Par sur KO mais sur décision unanime des juges (30-27, 30-27, 29-28).

Dans le combat principal de l’UFC 287, Israel Adesanya a infligé un terrible KO à Alex Pereira (à voir ici). Pour récupérer son titre des moyens de l'UFC et prendre une revanche éclatante.