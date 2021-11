UFC: l’image de Ngannou qui snobe Gane, le choc pour le titre des lourds est lancé

A deux mois du combat pour le titre des lourds le 22 janvier à Anaheim (Californie), le champion Francis Ngannou et le champion "intérimaire" Ciryl Gane étaient présents samedi au Madison Square Garden de New York pour l’UFC 268. Si le Camerounais a croisé son ancien équipier du MMA Factory, il ne lui a pas adressé un regard.

L’image tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Et les fans de MMA s’en délectent. Car le choc de titans pour le titre chez les lourds entre Francis Ngannou, le champion, et Ciryl Gane, le champion "intérimaire", programmé le 22 janvier à Anaheim (Californie) a peut-être débuté samedi, dans les couloirs du Madison Square Garden.

Les deux anciens partenaires du MMA Factory étaient en effet présents dans la prestigieuse salle de New York pour l’UFC 268. On a notamment vu le Français Ciryl Gane soutenir et féliciter son compatriote Nassourdine Imavov, vainqueur par TKO de l'Américain Edmen Shahbazyan.

Gane interloqué

Au cours de cette très grande soirée de MMA, le champion camerounais et le Français se sont croisés. Mais il n’y a pas eu d’échange, encore moins d’accolade. Les deux hommes ne sont pas amis et ça s’est vu samedi soir.

Sur les images diffusées par RMC Sport, on voit Ngannou, en tunique blanche, passer devant Cyril Gane et Fernand Lopez, son ex-coach et actuel le directeur du MMA Factory, sans leur adresser un regard. D’un geste de la main, Cyril Gane semble interloqué et se demande pourquoi son futur adversaire n’est pas venu le saluer. De son côté, Fernand Lopez prend ce "vent" avec le sourire, tout comme Nassourdine Imavov. Une chose est sûre, les jeux d'intimidation ont commencé avant le grand rendez-vous du 22 janvier.