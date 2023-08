UFC Paris: Trois chocs dont Gane-Spivac et Fiorot-Namajunas en clair sur RMC Découverte!

Huit Français au programme, un public qui devrait mettre le feu comme l’an dernier, une soirée spéciale avec toute la carte principale sur RMC Sport 2 et les trois gros chocs de l’événement diffusés en clair et gratuitement sur RMC Découverte. La deuxième version de l’UFC Paris, le 2 septembre à l’Accor Arena, s’annonce une nouvelle fois bouillante. Le point sur le dispositif RMC Sport autour de cet événement.

L’organisation mastodonte du MMA mondial est de retour en France. Presque un an jour pour jour après le premier événement de son histoire sur notre territoire, qui avait enflammé le public de l’Accor Arena dans une ambiance époustouflante, l’UFC pose de nouveau son grand chapiteau dans la capitale française le 3 septembre pour un nouvel UFC Paris qui s’annonce bouillant avec huit combattant(e)s tricolores au programme. Et à soirée exceptionnelle, dispositif exceptionnel sur RMC Sport, diffuseur officiel de l’UFC en France, mais aussi en clair et gratuitement sur RMC Découverte.

La prise d’antenne aura lieu à partir de 20 heures sur RMC Sport 2, depuis la salle parisienne, avec Flora Moussy à la présentation et le consultant Chris Genachte et le journaliste Alexandre Herbinet en plateau. La diffusion des combats de l'intégralité de la carte principale débutera – loi française oblige – à partir de 20h30 avec le duo Antoine Simon-Julien Cazier aux commentaires. Les trois derniers combats de la soirée, dont ceux de la superstar Ciryl Gane et du porte-étendard féminin Manon Fiorot, seront également à suivre en clair sur RMC Découverte (canal 24 de la TNT) dès 22h30 avec aux manettes un trio composé du journaliste-présentateur Thomas Desson, de la combattante MMA et ex-finaliste de Koh-Lanta Lucie Bertaud et du réalisateur Franck Gastambide, actuellement au cœur du projet de la future série Netflix La Cage consacrée au MMA.

Les téléspectateurs de RMC Découverte pourront donc suivre le main event (affiche principale) entre Ciryl Gane, qui sort de sa défaite pour le titre des lourds en mars dernier contre la légende Jon Jones, et le Moldace Serghei Spivac. Un rendez-vous où notre "Bon Gamin" n’aura pas le droit à l’erreur s’il veut rester dans la course pour le titre et espérer devenir le premier Français champion incontesté à l’UFC. Ils auront également droit au co-main event de la soirée entre "The Beast" Manon Fiorot et une légende du MMA féminin, l’Américaine Rose Namajunas, ancienne championne de la catégorie inférieure, dans un choc de feu qui devrait donner une chance pour la couronne des mouches à la Niçoise en cas de victoire dans ce qui peut être considéré dans le plus grand combat jamais organisé jusque-là sur le sol français.

Les six autres représentants tricolores en lice auront eux aussi des choses à jouer. Opposé au Brésilien Thiago Moises à peine deux mois après sa victoire sur Ismael Bonfim, l'ancien militaire Benoît Saint-Denis continue sa marche vers les sommets de la très dense catégorie des légers dans un combat qui ouvrira les portes du top 15 au "God of War" en cas de succès. Invité de dernière minute du premier UFC Paris en septembre 2022, William Gomis tentera de signer une troisième victoire en autant de combats à l’UFC face au Brésilien Lucas Almeida. Pile poil sept ans après sa dernière apparition à l’UFC, et après la frustration de sa blessure l'an dernier, Taylor Lapilus remonte dans l’octogone pour un combat contre Muin Gafurov dans lequel celui qui délaissera pour l’occasion sa casquette de commentateur-consultant pour RMC Sport aura envie de briller pour son retour.

Cet UFC Paris 2 sera enfin l’occasion de trois débuts dans l’organisation côté français : le très populaire Morgan Charrière, qui a enfin atteint son objectif fixé il y a plusieurs années, qui sera opposé à l’Italien Manolo Zecchini; la spectaculaire Nora Cornolle, qui devrait comme d’habitude faire le spectacle contre Joselyne Edwards; et Yanis Ghemmouri qui devra relever le défi de l’Irlandais Caolan Loughran, invaincu en carrière et sacré champion des coqs du Cage Warriors en mai dernier. Il y aura du spectacle, beaucoup de spectacle, et tout cela sera à suivre en intégralité sur RMC Sport ou sur RMC Découverte pour les trois gros chocs de la soirée. A noter que les combats de la carte préliminaire qui auront lieu avant 20h30 seront diffusés en différé sur RMC Sport juste après le dernier combat de la soirée Gane-Spivac.