Wimbledon: Kyrgios évoque une "bromance" naissante avec Djokovic malgré leur animosité historique

À deux jours de disputer la finale de Wimbledon, Nick Kyrgios est revenu sur sa relation avec Novak Djokovic, qu’il pourrait retrouver ce dimanche. Le joueur australien évoque une "bromance" actuelle malgré un désamour historique entre les deux hommes.

Si la bouillante demi-finale entre Rafael Nadal et Nick Kyrgios n’aura jamais lieu, c’est une finale toute aussi explosive qui pourrait se tenir ce dimanche sur le Centre Court de Wimbledon. Profitant du forfait de son adversaire, l’Australien affrontera Novak Djokovic ou Cameron Norrie. Si le Serbe gagne sa demi-finale, il retrouvera un joueur avec lequel il entretient une drôle de relation.

>> suivez la demi-finale Djokovic-Norrie en direct

"Tout le monde sait que nous ne nous aimions pas à certains moments"

"Maintenant, nous sommes dans une sorte de bromance, ce qui est bizarre, a déclaré Kyrgios en conférence de presse ce vendredi. Je crois que tout le monde sait que nous ne nous aimions pas à certains moments, ce qui était bon pour le tennis. À chaque fois que nous nous sommes affrontés, il y avait une hype autour de cela. C’était intéressant pour les médias, les spectateurs".

Au-delà de la rivalité entre les deux hommes, cette potentielle finale permettrait de réunir des joueurs qui se sont réconciliés. "J'étais le seul à vraiment le défendre de ce qui s'est passé en Australie et c'est dans ces moments difficiles qu'on voit qui sont vraiment les gens", rappelle-t-il. Djokovic n’avait pas pu disputer l’Open d’Australie en janvier dernier en raison de son statut de non-vacciné.

"J'espère que je te verrais dimanche", lui a écrit Djokovic

"Maintenant, nous échangeons même des DM sur Instagram, ajoute le 40e mondial. C’est très étrange". Le joueur australien révèle ensuite le message que lui a envoyé le numéro 3 mondial: "j’espère que je te verrai dimanche". Il pourrait alors s'agir de leur troisième face-à-face, alors que Kyrgios mène 2-0.

Au cours de cette conférence de presse, Kyrgios est aussi revenu sur une photo de lui enfant postée sur son compte Instagram. "J'étais affamé hein? C'est juste hilarant parce que je n'ai l'impression que ce soit moi, ironise-t-il. Regardez cette photo, j'ai grandi à Canberra, les courts sur lesquels je me suis entraîné étaient horribles, et maintenant je suis en finale de Wimbledon! Je pense que c'est une inspiration pour n'importe quel enfant qui a été exclu, entouré d'ondes négatives ou qui a été rabaissé. Je pense qu'il est possible, qu'il est toujours possible d'accomplir quelque chose de spécial."