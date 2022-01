Open d'Australie: Djokovic a participé à un événement public... après son test positif au Covid

Nouvelle polémique en vue pour Novak Djokovic. Le tennisman serbe, qui a tenté d'obtenir une dérogation médicale pour l'Open d'Australie après avoir contracté le Covid-19 mi-décembre, a participé après la date de son test positif à un événement public, sans masque.

Le feuilleton n'en finit plus. Novak Djokovic, dont les avocats australiens affirment qu'il a été testé positif au Covid-19 le 16 décembre, a assisté le lendemain à Belgrade, sans masque, à une cérémonie en l'honneur de jeunes joueurs serbes, selon une publication de la Fédération de tennis de Belgrade sur les réseaux sociaux consultée samedi par l'AFP.

Dans un communiqué diffusé le 17 décembre en fin de journée, la Fédération de tennis de Belgrade annonce sur sa page Facebook que "le meilleur joueur de tennis sur la planète" et "détenteur de 20 titres en Grand Chelem" a remis coupes et diplômes à de jeunes joueurs. Seuls les enfants récompensés ont assisté à la remise des coupes qui s'est déroulée dans le Novak tennis center à Belgrade "en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de coronavirus", y lit-on. La publication contient plusieurs photos de Djokovic qui pose avec des responsables de la fédération et une vingtaine d'adolescents, tous sans masque.

Un autre événement la veille

"Le président de la Fédération de tennis de Belgrade Milan Slavkovic a remis à Novak Djokovic une icône pour tout ce qu'il a accompli dans le tennis, dans le sport en général, pour tous les succès et la générosité dont il fait preuve au quotidien à travers le monde", poursuit le texte.

La plupart des médias serbes avaient fait état le 17 décembre de cette cérémonie. Djokovic a par ailleurs assisté la veille - le jour de son test positif - à un autre événement public: la présentation d'un timbre hommage à son effigie par la poste serbe. Il en a lui-même publié une photo sur Instagram.

Djokovic s'est rendu en Australie en milieu de semaine après avoir obtenu une exemption médicale à l'obligation vaccinale pour participer à l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison, mais son visa a été annulé à son arrivée et il est depuis en centre de rétention à Melbourne dans l'attente de l'examen de son recours lundi matin.

Cette édition 2022 de l'Open d'Australie revêt une portée historique pour le numéro 1 mondial: il y briguerait un 21e sacre historique en Grand Chelem, qui lui permettrait de dépasser ses deux rivaux historiques, Roger Federer et Rafael Nadal.