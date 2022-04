ATP: Djokovic traîne les séquelles d’une maladie mystérieuse

Dominé physiquement par Andrey Rublev en finale à Belgrade dimanche dernier, le Serbe Novak Djokovic a expliqué ce coup de fatigue ressenti dans le troisième set par les séquelles d’une maladie dont il n’a pas souhaité préciser la nature.

Les yeux braqués sur le rendez-vous majeur de la saison sur terre battue, à savoir Roland-Garros, Novak Djokovic était à la recherche de sa meilleure forme après sa défaite d’entrée à Monte-Carlo. Devant son public, à Belgrade, le numéro un mondial a atteint la finale la semaine passée. Physiquement trop court, il s’est incliné dimanche, trahi par sa condition physique. Vidé de son énergie après avoir produit un effort pour recoller à une manche partout en gagnant le tie-break du deuxième set, il ne lui restait plus rien dans le réservoir pour lutter davantage.

Djokovic progresse "lentement mais sûrement"

"Ce n'est pas un coronavirus, je ne veux pas donner plus de détails", a expliqué Novak Djokovic, précisant que la maladie en question avait "affecté son métabolisme pendant plusieurs semaines avant Monte Carlo". "C'est inquiétant d'avoir cette sensation sur le court. Je ne me suis pas senti fatigué jusqu'à la fin du deuxième set. Le jeu à 5-4 a été long et c'est là que j'ai commencé à ne pas me sentir bien", a avoué Djokovic en conférence de presse. Pendant le match, le tennisman serbe a montré de nombreux signes de fatigue.

Il a même utilisé plusieurs serviettes glacées en se rendant à sa chaise lors des changements de côté. "J'ai gagné trois matchs (...) cela me servira pour la suite de la saison sur terre battue. Les choses progressent, lentement mais sûrement (...) et j'espère être prêt pour Paris", a-t-il conclu.

Avant son arrivée à Belgrade, Djokovic, qui n'a pu défendre ses chances à l'Open d'Australie ni dans les tournois Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19, comptait deux victoires et deux défaites à son compteur. Il quitte la terre battue belgradoise avec un bilan un peu plus coloré (cinq victoires pour trois défaites).