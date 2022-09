"Il excelle dans la grâce, l'excellence": l'hommage appuyé d'Arnaud Boetsch à Roger Federer

Très proche de Roger Federer, l'ancien tennisman Arnaud Boetsch a emmené les auditeurs de Bartoli Time, sur RMC, dans les coulisses du dernier match pro du champion helvète.

Ami et confident de Roger Federer, l’ex-tennisman français Arnaud Boetsch a eu un accès privilégié aux derniers instants de la carrière exceptionnelle de Roger Federer. Le directeur de la communication chez Rolex était aux premières loges pour assister au crépuscule d’une idole, adulée de par le monde.

"Après le match (un double perdu avec Nadal à ses côtés), dans le vestiaire, il y avait toute sa famille, quelques proches, a raconté Arnaud Boetsch dans Bartoli Time sur RMC. Il a été magnifique, tout le monde avait les larmes aux yeux, serrait Roger dans ses bras. De le prendre dans ses bras à ce moment-là, pouvoir lui dire deux mots, c’était très fort. J’ai l’impression qu’il y avait 25 années de magie qui étaient présentes. C’était fantastique. C’est dur quelque part de partir de cette première vie, mais quel accomplissement fantastique"

Boetsch: "Il excelle dans la grâce, l'excellence"

Arnaud Boetsch, vainqueur de la Coupe Davis en 1996, n’avait pas de mots assez forts pour décrire toute son admiration pour l’immense carrière de Roger Federer, considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l’histoire.

"Je crois qu’il a élevé le tennis à un niveau d’excellence sans méchanceté. Il ne se bat pas avec une intention négative contre l’adversaire. Ce qui n’est pas le cas de certains, qui sont un peu là pour détruire l’autre. Lui est plutôt pour exceller et passer au-dessus, par sa raquette, sa balle et son jeu. Il n’y a jamais eu de mauvaises vibrations. Je crois que c’est aussi pour ça qu’on le reconnaît aussi important pour le sport. C’est parce qu’il excelle dans la grâce, l’excellence, l'esthétisme, et dans une efficacité fantastique avec une qualité de jeu incroyable."