Laver Cup: pourquoi Nadal a quitté le tournoi après son match avec Federer

La Laver Cup a annoncé samedi matin le retrait de Rafael Nadal, au lendemain du double qu’il a joué avec Roger Federer pour les adieux du Suisse. L’Espagnol est rentré chez lui, auprès de sa femme, qui vit une grossesse compliquée.

Rafael Nadal ne sera pas resté jusqu'au bout de la Laver Cup. Au lendemain de son double disputé avec Roger Federer, le dernier match de la carrière du Suisse, l'Espagnol, en larmes aux côtés du Suisse, a quitté le tournoi, pour des "raisons personnelles", comme l'a annoncé en milieu de journée l'organisation de la Laver Cup.

Nadal a livré quelques explications supplémentaires, plus tard auprès d'ESPN. "Je ne vais pas bien, a-t-il reconnu. La vérité est que les dernières semaines ont été difficiles. Peu, très peu d'heures de sommeil, un peu de stress en général, des situations un peu plus délicates que d'habitude à la maison."

"Heureusement, tout va bien", Nadal rassurant

En cause, la grossesse difficile de sa femme, Mery Perello. "J'ai dû gérer tout ça, c'est une pression différente de celle à laquelle vous êtes habitué dans votre vie professionnelle, a expliqué Rafael Nadal, généralement très discret au sujet de sa vie privée. Heureusement, tout va bien et nous sommes beaucoup plus calmes. C'est pour ça que j'ai pu venir ici, ce qui était le plus important pour moi."

Vendredi soir, pour les adieux de Roger Federer, Rafael Nadal n'avait pas pu retenir son émotion, au terme de la rencontre de double jouée - et perdue - face aux Américains Jack Sock et Frances Tiafoe. "Une partie de ma vie a également disparu", a concédé l'Espagnol à propos de la retraite de son ami.