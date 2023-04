Tennis: Monfils de retour sur la terre battue en Bosnie, dans un tournoi parrainé par le clan Djokovic

Gaël Monfils va retrouver la compétition et la terre battue par la même occasion lors d'un nouveau tournoi organisé par le clan Djokovic en Bosnie.

L’ATP 250 de Belgrade a été relocalisé la semaine prochaine en Bosnie-Herzégovine, à Banja Luka exactement. Cette épreuve est en concurrence directe avec l’ATP 500 de Barcelone, qui réunit un plateau exceptionnel avec Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner et Casper Ruud.

Néanmoins, Banja Luka possédera un plateau de qualité avec Novak Djokovic et Andrey Rublev. La présence du Serbe est "naturelle" puisque la date appartient au clan du numéro 1 mondial. Pour attirer des Top players, il y a évidemment le système des garanties financières.

Et pour les joueurs effrayés par la distance, les organisateurs ont mis en place un transfert aérien gratuit vers la Bosnie-Herzégovine. Ainsi, Richard Gasquet, Stan Wawrinka et Hugo Gaston et d’autres ont été invités, vendredi matin, à prendre un avion affrété spécialement par l’organisation.

Monfils dans l’inconnu, Van Assche va jouer Wawrinka

Cet ATP 250 marquera le retour sur le circuit de Gaël Monfils. Le Parisien, 321e mondial, contraint à l’abandon à Miami en raison d’une inflammation à la main droite, a accepté une wild-card. Mais il n’a pas été gâté par le sort : il affrontera le Tchèque Jiri Lehecka, tête de série n°6. "Monfe" n’a plus foulé un court en terre battue depuis deux ans.

Luca Van Assche livrera au premier tour un match de prestige face à Stan Wawrinka. Le vainqueur étant promis à… Novak Djokovic. Eliminé en huitième de finale à Monte-Carlo par Lorenzo Musetti, le n°1 mondial n’avait pas voulu s’étendre sur une gêne au coude, contractée dimanche lors d’un entraînement. On devrait donc en savoir plus sur son état de forme…