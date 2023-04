Roland-Garros: vers un Nadal-Djokovic ou Nadal-Alcaraz dès les huitièmes?

Comme d’habitude, les places pour l'édition 2023 de Roland-Garros se sont arrachées. En cette période de crise, certains fans ont peut-être revu leur passion à la baisse. Pour autant, ils pourraient vivre un Djokovic-Nadal ou un Alcaraz-Nadal dès les huitièmes de finale pour une centaine d’euros. Explications.

Rafael Nadal est le grand absent du Masters 1000 de Monte-Carlo, dont les matchs du tableau principal ont commencé dimanche. L'Espagnol se prépare encore sur son île et devrait retrouver le circuit la semaine prochaine à Barcelone. En attendant, son classement ATP pique du nez : il est désormais 15e mondial.



Le 20 mars, il a quitté le Top 10 pour la première fois depuis le 25 avril 2005 et certains ont fait chauffer la calculatrice en sortant des chiffres qui représentent l’énormité de la performance de l’Espagnol : 912 semaines, 6 384 jours, 153 216 heures et même 9 192 960 minutes.



À Manacor, pendant qu’il refait ses gammes après sa vilaine blessure au psoas contractée à l’Open d’Australie, "Rafa" doit prendre avec un petit sourire tous ces hommages chiffrés. Il n’a qu’une obsession : être au pic de sa forme pour le coup d’envoi des Internationaux de France (28 mai au 11 juin), où il ira chercher un quinzième Roland-Garros. C’est là que son nouveau classement peut être un frein à sa conquête. Même si on a tendance à dire que pour aller soulever un trophée, il faut battre les meilleurs. Dans n’importe quel ordre.



Sauf que Rafael Nadal n’aime pas être brusqué. Il faut savoir que le tirage au sort d’un tournoi du Grand Chelem répond à un cérémonial très pointu où rien n’est laissé au hasard. Tout a été pensé pour que les meilleurs s’affrontent le plus tard possible, pour un spectacle vendu plus cher. Les têtes de série sont désignées selon le classement précédant le coup d’envoi d’une compétition. On guettera donc le ranking du 22 mai.

Une chance sur deux de jouer Djokovic ou Alcaraz en huitièmes

Si Rafael Nadal se situe toujours dans une fourchette allant de la 13e à la 16e place, il sera obligatoirement réparti dans la zone des quatre premières têtes de série. Il y aurait donc une chance sur deux que le champion espagnol soit confronté en huitièmes de finale à Novak Djokovic ou Carlos Alcaraz. De quoi faire grimper l'excitation pour les possesseurs des billets des sessions de nuit du dimanche 4 ou lundi 5 juin, qui auraient déboursés entre 100 et 110 euros pour assister à une telle affiche.

Le conditionnel reste toutefois de rigueur car le Majorquin va avoir l’occasion d’améliorer sa position au classement dans le mois qui arrive. Il a inscrit Barcelone, Madrid et Rome à son programme. Mais son corps pourra-t-il supporter un tel enchaînement ? D'autant qu'en Catalogne la semaine prochaine, il sera moins protégé que d’habitude. À savoir qu’il pourrait croiser la route de Carlos Alcaraz dès les quarts de finale. Pour l'instant, cela ne relève que d'un scénario fiction. Car si "Rafa" remporte un Masters 1000, le problème sera réglé...