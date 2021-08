Tennis: quel impact va avoir cette nouvelle blessure sur la suite de la carrière de Federer?

Au lendemain de l'annonce du forfait de Roger Federer pour l'US Open, Florent Serra explique pour RMC Sport les répercussions possibles pour la suite de la carrière du Suisse. L'ancien joueur français espère le voir poursuivre mais s'inquiète de son niveau, notamment lors des tournois du Grand Chelem.

Les passionnés de tennis ont probablement appris avec tristesse le forfait de Roger Federer pour le prochain US Open (30 août au 12 septembre). Blessé au genou droit, le Suisse va subir une opération et manquera plusieurs de mois de compétition. Un nouveau pépin qui pourrait bien sonner le glas de la carrière de l'ancien numéro 1 mondial qui vient tout juste de fêter ses 40 ans au début du mois d'août.

"C’est un peu plus compliqué de revenir quand on s’approche de 40 ans, a estimé Florent Serra pour RMC Sport. Oui, on peut le revoir sur le terrain. Ce n’est pas impossible. Mmais il y a la question de l’enchaînement des matchs. Il sera capable de gagner quelques matchs sur des surfaces rapides. Ce sera plus compliqué sur terre battue."

Serra: "Le revoir, mais à quel niveau?"

Un retour de Roger Federer a plus de 40 ans, Florent Serra y croit volontiers. Mais selon le consultant, la problématique reste sur le niveau du Suisse. A l’image de l’Ecossais Andy Murray, capable de rares coups d’éclats, l’homme au 20 titres du Grand Chelem pourrait revenir mais ne jamais retrouver son meilleur tennis.

"On peut le revoir, mais à quel niveau, s’interroge encore l’ancien 36e joueur mondial. C’est un peu comme quand Andy Murray se fait opérer de sa hanche avec la prothèse. Quand on a fait des matchs de haut niveau pendant plus de trois heures et qu’il faut revenir sur le terrain le lendemain, on récupère moins vite. […] Il peut éventuellement passer des premiers tours face à des joueurs qui le regardent comme un maître et un patron mais avec l’enchaînement et quand il se frottera aux meilleurs cela va devenir plus compliqué."

Moins de chance pour des titres

Entre les blessures et son âge, Roger Federer a de moins en moins de chance de gagner des tournois. En particulier les gros tournois. Codétenteur du plus grand nombre de titres en Grand Chelem avec Novak Djokovic et Rafael Nadal, le Bâlois ne devrait plus en ajouter d’autres à son immense palmarès. Idem lors des Masters 1000 où l’éclosion de nouveaux joueurs risque de le pousser hors du circuit.

"Je pense que cela sera difficile sur des tournois majeurs, a prévenu Florent Serra. Sur les Masters 1000 aussi, à un moment il aura les meilleurs joueurs en face. On voit aussi de plus en plus souvent la nouvelle génération qui pousse derrière et commence à montrer qu’elle peut battre les meilleurs comme Rafael Nadal. […] Quand les jeunes commencent à les battre, tout le monde prend confiance et se dit que Roger Federer c’est bon. Il est moins craint et est poussé dehors progressivement."

Vers des adieux en Grand Chelem?

L’immense champion qu’est Roger Federer acceptera-t-il de traverser le circuit comme un fantôme après l’avoir tant dominé? Pas sûr selon Florent Serra. Malgré son amour du tennis, Roger Federer est forcément rattrapé par les années et pourrait songer à raccrocher, ou a minima à cesser de participer aux quatre Majeurs.

"Certains ont arrêté en apothéose, lui a aussi l’amour de pouvoir continuer à jouer, a encore analysé l’ancien joueur tricolore. Il veut se montrer et jouer des gros tournois parce qu’il aime cela. Mais au bout d’un moment cela va être compliqué. […] Il peut décider de faire ses adieux en Grand Chelem. Cela serait à l’Open d’Australie durant l’année de ses 41 ans."

Mais Florent Serra a une autre hypothèse et verrait bien Roger Federer raccrocher après une ultime aventure dans son jardin de Wimbledon à l’été 2022: "La logique voudrait qu’il dise adieu à Wimbledon, a finalement lancé le consultant. C’est là où il a gagné le plus de titres. C’est ce qui le caractérise comme Rafa avec Roland-Garros. Le problème c’est que je ne pense pas qu’il soit capable de gagner à Wimbledon. Mais s’il peut faire quelque chose, c’est à Wimbledon."