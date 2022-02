Tennis (Acapulco): Nadal juge l'expulsion de Zverev "méritée" après son pétage de plomb sur l'arbitre

Expulsé du tournoi d'Acapulco en raison de geste violent sur la chaise de l'arbitre, Alexander Zverev a aussi reçu les foudres de Rafael Nadal. Malgré ses "bonnes relations" avec l'Allemand, l'Espagnol juge que cette sanction est méritée.

Le numéro cinq mondial Rafael Nadal a estimé que l'expulsion du tournoi d'Acapulco d'Alexander Zverev, qui a frappé avec sa raquette la chaise de l'arbitre, était "méritée".



"J'ai de bonnes relations avec Alexander, mais au final je pense que la sanction est méritée. On ne peut pas agir de cette manière et je crois qu'il en est conscient", a estimé l'Espagnol lors d'une conférence de presse mercredi soir après sa victoire au 2e tour face à l'Américain Stefan Kozlov. Rafael Nadal a toutefois estimé que le comportement de Zverev constituait une "exception": "Ce n'est pas comme ça que Sascha se comporte d'habitude".

"Cela ne me plaît pas"

"Malheureusement, il y a l'image qu'a donnée Alexander hier, avec les réseaux sociaux où tout met le feu aux poudres, et au final il y a des millions d'enfants qui calquent leur attitude sur la nôtre et nous devons montrer l'exemple et faire preuve d'un minimum de respect", a ajouté le numéro 5 mondial. "Je comprends la frustration, je comprends que dans un moment de colère on puisse casser une raquette, je ne vais pas le critiquer plus que ça mais cela ne me plaît pas car je n'ai pas été éduqué comme ça", a encore dit Nadal.



Zverev a été exclu du tournoi d'Acalpulco mardi par l'ATP pour avoir frappé à plusieurs reprises la chaise de l'arbitre avec sa raquette après une défaite en double, et a ensuite "demandé pardon" pour son attitude. En plus de son expulsion du tournoi, le tennisman pourrait recevoir des amendes et être suspendu, selon le code disciplinaire de l'ATP.