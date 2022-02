Acapulco: les excuses de Zverev après son craquage monumental sur un arbitre

Alexander Zverev a présenté ses excuses ce mercredi après avoir totalement dégoupillé lors d’un match de double du tournoi d’Acapulco. Le joueur de tennis allemand va couper quelques jours après avoir fracassé sa raquette sur la chaise de l’arbitre central.

Il y a des jours comme ça où rien ne va et où l’on a envie de tout envoyer valser. Après un duel à rallonge la veille en simple - record du match le plus tardif du tennis - Alexander Zverev a vrillé mardi lors de son entrée en lice en double dans le tournoi d’Acapulco au Mexique. Outre la défaite frustrante en trois sets (2-6, 6-4, 6-10), l’Allemand a craqué mentalement au moment de regagner sa chaise. Furieux contre l’arbitre, il a frappé le siège de l’officiel à plusieurs reprises. Un comportement pour lequel le numéro 3 mondial s’est excusé ce mercredi.

"Il est difficile d’exprimer par des mots sur les regrets que je ressens après mon comportement pendant le match de double mardi. J’ai demandé pardon à l’arbitre de chaise en privé parce que mon explosion contre lui était inacceptable, a rédigé Alexander Zverev dans un message publié sur les réseaux sociaux. Ce n’était pas bien et j’étais simplement déçu de moi-même. Cela n’aurait tout simplement pas dû arriver et je n’ai pas d’excuse. Je souhaite aussi présenter mes excuses aux fans, au tournoi et à ce sport que j’aime."

Zverev va couper quelques jours

L’Allemand de 24 ans risque des sanctions de la part de l’ATP, et notamment une amende très salée, après son pétage de plomb lors du match de double contre le contre le Britannique Lloyd Glasspool et le Finlandais Harri Heliovaara.

Les excuses de Zverev à Acapulco, le 23 février 2022 © DR Instagram Zverev

Sous le coup d’une exclusion du tournoi d’Acapulco en simple, Alexander Zverev a pris les devants en annonçant qu’il allait prendre une pause loin des courts. Tenant du titre au Mexique, son aventure s’arrête donc là pour 2022.

"Comme vous le savez, je donne tout sur le court. Mardi, j’en ai trop donné, a encore estimé Alexander Zverev dans son message. Je vais couper pendant les prochains jours pour réfléchir à propos de mes actes et sur comment éviter que cela se reproduise à l’avenir. Je suis désolé de vous avoir laissé tomber."