Coupe Davis: Ugo Humbert, le souffle bleu

Numéro 25 mondial à l’automne 2021, le Messin Ugo Humbert avait jusqu’alors raté le wagon de la Coupe Davis. Mais à 24 ans, il est du voyage en Hongrie pour une rencontre à l’ancienne avec quatre simples et un double. Il va apporter son énergie.

Depuis qu’il a été nommé capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis, Sébastien Grosjean distribue beaucoup de survêtement numérotés. La tunique qui récompense la première sélection. Arthur Rinderknech et Benjamin Bonzi ont été servis plus tôt. Depuis lundi soir, Ugo Humbert, 86e mondial, a un petit 92 sur l’épaule droite. Le Lorrain n’a pu cacher sa fierté.

Initialement non retenu dans l’équipe qui va jouer vendredi et samedi en Hongrie, il ne s’y attendait pas. Il aurait même pu croire que le train était passé. En 2019, il avait appelé en tant que sparring-partner pour la Coupe Davis version Gerard Piqué à la Caja Magica de Madrid. Numéro 25 mondial à l’automne 2021, il avait été retenu pour aller jouer une phase de poules en Autriche mais il traversait une période noire et le capitaine tricolore avait dû s’en passer.

Aujourd’hui, le gaucher lorrain a retrouvé la pêche. Au contact de son coach Jérémy Chardy - qu’il décrit comme "solaire" - il sourit de nouveau à la vie. Après avoir franchi deux tours à l’Open d’Australie, il était passé à côté de son troisième tour face à Holger Rune. A peine battu, il se projetait sur le Challenger de Louvain auquel il voulait absolument prendre part. Le 25 janvier, en Belgique, il a quasiment joué les yeux fermés à cause du décalage horaire mais sa motivation a dû plaire à Sébastien Grosjean qui a voulu prendre une assurance supplémentaire en Hongrie. En effet, la formule est de quatre simples et d’un double.

Quart de finaliste aux Jeux de Tokyo

Il faut dire que Sébastien Grosjean sait de quoi est capable Ugo Humbert sous un maillot bleu. Aux Jeux olympiques de Tokyo en juillet 2021, le Messin avait atteint les quarts de finale après un succès, notamment, sur Stefanos Tsitsipas. Se priver d’un garçon qui a rechargé ses batteries aurait été dommage.

"Je suis monté 25 et j’ai eu un enchaînement compliqué entre le vaccin, le Covid, les blessures et j’ai eu l’impression de pas avoir pu défendre mes chances, nous disait Ugo Humbert à Melbourne. Quand je me suis retrouvé 160e mondial, j’ai dû accepter de redescendre en Challenger. Il le fallait parce que je ne prenais plus aucun plaisir. Mais depuis que je suis avec Jérémy Chardy, ça va beaucoup mieux."

Ce maillot bleu, il nous en avait parlé en Australie sans connaître les intentions de Sébastien Grosjean. "Aux Jeux, j’ai ressenti ce truc en plus", assurait-il. Battu en trois sets par Karen Khachanov, il n’était pas passé loin de la médaille… A Melbourne, il ignorait où se déroulait la rencontre des Bleus. Il a eu le temps de mettre à jour sa géographie... Il sait désormais où situer la ville de Tatabanya, située à 55 kilomètres de Budapest. Le tirage au sort a lieu ce jeudi midi. Même s’il n’était pas titulaire, il peut rentrer dans la bagarre à tout moment samedi. Ou jouer un match sans enjeu. Comme Benjamin Bonzi à Pau en mars 2022 face à l’Equateur.