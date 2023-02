Open d'Australie: Djokovic a joué (et gagné) avec une déchirure de 3 cm à l'ischio

Novak Djokovic a triomphé à Melbourne malgré une déchirure à l'ischio de 3 centimètres. Le patron de l'Open d'Australie a révélé cette information à une radio australienne, alors qu'un doute subsistait sur les dires du n°1 mondial.

Craig Tiley, le patron de l’Open d’Australie, a volé au secours de Novak Djokovic, balayant les doutes sur la véracité du témoignage du champion serbe, qui aura dû composer avec une grosse contrariété physique pour remporter le tournoi haut la main. Interrogé par SEN en Australie, Tiley a révélé que Djokovic avait joué le tournoi avec une déchirure de 3 centimètres à l'ischio-jambier, ce que l’intéressé lui-même ne souhaitait pas révéler dans l’immédiat.

Le n°1 mondial s’est blessé contre Daniil Medvedev à Adélaïde quelques jours avant son entrée en lice à Melbourne et a joué strappé tout au long de la quinzaine, ne lâchant qu’un set au Français Enzo Couacaud. En finale de l’Open d’Australie, le bandage avait disparu. Dominateur tout au long du match contre le Grec Stefanos Tsitsipas, qui disputait sa première finale à Melbourne, Djokovic n’a pas semblé gêné par sa blessure à la cuisse, laquelle avait déjà disparu contre l’Australien Alex De Minaur, balayé 6-2, 6-1, 6-2. De quoi raviver les soupçons autour de sa blessure.

"Aucune défaillance dans tout ce qu'il fait"

"Je laisse le doute à ces gens, laissez-les douter, avait-il répondu aux journalistes durant la quinzaine. Seules mes blessures sont remises en cause. Quand d'autres joueurs sont blessés, ce sont des victimes, mais quand c'est moi, je simule. C'est très intéressant... Je n'ai rien à prouver à personne. J'ai l'IRM, l'échographie et le reste, ceux d'il y a deux ans et ceux d'aujourd'hui. Je verrai si je les publie dans mon documentaire ou sur les réseaux sociaux. Peut-être que je le ferai, peut-être pas."

Craig Tiley l’a fait pour lui, assurant qu’il avait eu accès aux preuves de cette blessure. "Il est difficile de croire qu'ils peuvent faire ce qu'ils font avec ce genre de blessures. Il est remarquable, il a géré ça de manière extrêmement professionnelle. Il est tellement concentré sur tout ce qu'il fait, avec chaque minute de la journée, a expliqué Tiley. Sur ce qu'il mange, ce qu'il boit, quand il le fait, comment il le fait. Il n'y a aucune défaillance ou défaillance mentale dans tout ce qu'il fait", a-t-il commenté, admiratif.

En 2021, déjà à Melbourne, Djokovic avait annoncé souffrir d’une déchirure aux abdominaux contractée contre l’Américain Taylor Fritz au troisième tour du tournoi. Ce qui ne l’avait pas empêché de remporter le grand chelem dix jours plus tard. Face au doute suscité par ses déclarations, Djokovic s’était agacé, promettant de tout révéler dans un documentaire, qui n’a toujours pas vu le jour deux ans plus tard.