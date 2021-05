Genève: retour raté pour Federer, battu par Andujar

Pour sa rentrée, deux mois après son dernier match, Roger Federer a été battu par Pablo Andujar (6-4, 4-6, 6-4) ce mardi, au 2e tour du tournoi de Genève.

L’intégralité de la planète tennis avait les yeux rivés sur le tournoi ATP 250 de Genève, ce mardi après-midi. À domicile, Roger Federer, l’homme aux 20 titres du Grand Chelem, y faisait son retour sur un court. Sans succès à la clé: le Suisse s’est incliné (6-4, 4-6, 6-4) face à l’Espagnol Pablo Andujar, 75e joueur mondial.

Federer avait déjà effectué un premier retour, il y a deux mois à Doha, le temps de deux matchs et d’une défaite en quarts de finale face à Nikoloz Basilashvili. Avant cela, il n’avait pas disputé le moindre tournoi depuis l’Open d’Australie 2020. Pour trouver une trace de son précédent match sur terre battu, il faut remonter 712 jours en arrière et une demi perdue à Roland-Garros contre Rafael Nadal.

Sa seule préparation pour Roland

Après des débuts timides, le Suisse s’était adjugé le premier set, avant de concéder le second. Dans le troisième set, il a d’abord breaké, menant ainsi 4-2, avant de concéder quatre jeux de rang pour finalement s’incliner. Sa seule préparation avant sa participation à Roland-Garros (du 30 mai au 13 juin) n’aura duré qu’1h52.

Cela ne devrait pas être un souci si l’on en croit les déclarations récentes de celui qui est toujours n°8 mondial, grâce au gel du classement ATP. "Je viens de finir la phase de fitness, de préparation, a-t-il déclaré lundi. Genève et Roland-Garros, c’est pour repartir. Pour moi, c’est presque comme des entraînements privilégiés. Je me réjouis de voir ce que ça va donner. Même si les résultats ne sont pas très importants, c’est important de jouer beaucoup au tennis et d’oublier un peu le côté réhabilitation et fitness."