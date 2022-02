Guerre en Ukraine: le communiqué laconique du Chelsea d'Abramovitch

Chelsea a publié ce dimanche un communiqué très court sur la guerre en Ukraine, au lendemain de l'annonce de la mise en retrait de Roman Abramovitch, le propriétaire russe des Blues.

Au lendemain de l’annonce de la mise en retrait de Roman Abramovitch, son propriétaire russe, Chelsea a publié un communiqué, très court, sur la guerre en Ukraine : "La situation en Ukraine est horrible et dévastatrice. Les pensées du Chelsea FC vont à tout le monde en Ukraine. Tout le monde au club prie pour la paix."

Proche de Vladimir Poutine et mis sous pression, comme tous les oligarques russes, par la Grande-Bretagne, Roman Abramovitch a annoncé ce samedi se mettre en retrait de la gestion de son club.

Une situation particulière

"J'ai toujours pris des décisions dans l'intérêt du club et je reste fidèle à ces valeurs. C'est pourquoi je confie aujourd'hui aux administrateurs de la fondation de Chelsea le soin du club, précisait le propriétaire de Chelsea. Je pense qu'ils sont actuellement les meilleurs pour prendre soin des intérêts du club, des joueurs, du staff et des supporters." Une façon de s'éloigner du club et de sa gestion donc.

Quelques heures plus tôt, Thomas Tuchel, coach des Blues, reconnaissait une situation particulière au club, compte tenu du contexte géopolitique avec la guerre déclarée par la Russie en Ukraine. Le contexte n'est pas idéal chez les champions d'Europe, à quelques heures de la finale de la Carabao Cup face à Liverpool (à suivre dès 17h30).