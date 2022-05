Guerre en Ukraine: Svitolina regrette le manque de soutien du monde du tennis

Dans un entretien au Figaro, Elina Svitolina, l'épouse de Gael Monfils, estime que la communauté du tennis "n'a pas assez conscience" de ce qu'il se passe en Ukraine.

Très engagée pour soutenir l'Ukraine, son pays natal, engagé dans une guerre contre la Russie, Elina Svitolina estime que le monde du tennis n'est pas pleinement concerné par le conflit. "J'ai reçu des messages de joueurs ou joueuses de différents pays. Mais j'ai l'impression que la communauté du tennis n'a peut-être pas assez conscience de ce qui se passe réellement, parce que pour nous, Ukrainiens, ce sont nos familles, nos amis, nos villes qui ont été complètement détruits", confie la 27e joueuse mondiale dans les colonnes du Figaro.

L'épouse de Gaël Monfils, qui a annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux, affirme qu'une réunion a eu lieu avec l'ATP, la WTA et tous les Grands Chelems. "Je n'ai pas l'impression qu'ils nous aient vraiment entendus."

"En les laissant jouer, on participe à cette propagande"

Si "Wimbledon a pris la bonne décision" en excluant les joueurs et joueuses russes et bélarusses du Grand Chelem londonien, l'Ukrainienne est "triste" de voir que l'ATP ne prend pas "le parti" de son pays. "Les Russes sont très fiers de leurs athlètes et mettent énormément en avant leurs résultats sportifs. Et le tennis, qui est un sport très médiatisé, les met sur le devant de la scène. En les laissant jouer, on participe à cette propagande", poursuit Elina Svitolina, qui confirme que beaucoup soutiennent l'invasion.

Au micro de RMC Sport, la médaillée de bronze aux JO de Tokyo nuançait ses propos, en détaillant qu'il n'y "avait pas que des mauvaises personnes parmi les joueurs qui supportent l'invasion de l'Ukraine."