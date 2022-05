Guerre en Ukraine: la sanction qui pourrait frapper Wimbledon après l'exclusion des joueurs russes

En réaction à la décision du tournoi d'interdire le tableau aux joueurs russes et biélorusses, l'ATP pourrait priver Wimbledon de points cette année. La décision serait imminente.

La grogne monte et la colère des joueurs commence doucement à se faire entendre. La décision controversée de Wimbledon d’interdire les joueurs russes et biélorusses de tournoi cette année a toujours du mal à passer.

Loin d’être calmés, les joueurs du circuit ATP ont tout simplement demandé à ce que les points de classement soient retirés de Wimbledon, qui n’aurait donc plus qu’un prize money à distribuer, rapporte la presse anglaise. Des réunions sur le sujet se seraient tenus Madrid puis à Rome ces derniers jours.

Le 20 avril, les organisateurs de Wimbledon ont décidé d'exclure les joueurs russes et les biélorusses de l'édition 2022 du tournoi londonien, troisième levée du Grand Chelem, mais aussi de toutes les épreuves sur gazon cet été en Grande-Bretagne, provoquant les indignations des joueurs et joueuses concernés.

Gaudenzi devrait se ranger derrière l'avis des joueurs

La décision n'est pas encore définitive, car elle doit être ratifiée par le conseil d'administration de l'ATP dans les prochaines 24 à 48 heures. Il semblerait toutefois que le président de l'ATP, Andrea Gaudenzi, n'ait guère d'autre choix que de suivre l'avis des joueurs sur cette question.

Le conseil d'administration de l'ATP est composé de trois représentants des joueurs et de trois représentants du tournoi, la voix de Gaudenzi étant prépondérante en cas d'égalité. Dans cette situation, cependant, ce sont les joueurs qui ont été directement affectés par la décision de Wimbledon, et qui s'attendent donc à avoir le dernier mot, rapporte le Telegraph.

On s’achemine peut-être vers l'un des plus grands conflits de l'ère moderne du tennis entre les joueurs et un tournoi aussi prestigieux que celui de Wimbledon.Cette décision, si elle devait être ratifiée par le conseil d’administration de l’ATP dans les prochaines 24 à 48 heures, constituerait une escalade supplémentaire dans ce conflit, en faisant de Wimbledon un simple tournoi d'exhibition, du point de vue de l'ATP.