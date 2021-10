ATP: Norrie s'offre le Masters 1000 d'Indian Wells

Le Britannique Cameron Norrie a remporté le Masters 1000 d'Indian Wells, dimanche en s'imposant face au Géorgien Nikoloz Basilashvili (3-6, 6-4, 6-1).

C'était une finale complètement inattendue et elle a abouti sur un vainqueur inédit. Le Britannique Cameron Norrie (tête de série n°21) a remporté la Master 1000 d'Indian Wells, dimanche en s'imposant (3-6, 6-4, 6-1) face au Géorgien Nikoloz Basilashvili (n°29). S'il n'était pas espéré à pareille fête avant le début du tournoi, Norrie s'offre une magnifique récompense d'une année bien remplie puisqu'il disputait sa sixième finale de la saison, soit le plus haut total ex aequo avec... Novak Djokovic. Mais il n'en avait remporté qu'une, à Los Cabos.

16e joueur mondial et n°1 britannique

Sa victoire dominicale, cette fois dans un Masters 1000, permet au Britannique né à Johannesburg et qui a grandi en Nouvelle-Zélande de bondir de la 26e à la 16e place du classement mondial, et devenir le nouveau n°1 britannique devant Daniel Evans. "Je suis si heureux, c'est mon plus grand titre", a-t-il exulté.

Vainqueur en demi-finale du Bulgare Grigor Dimitrov (ancien N.3 mondial), Norrie a dû surmonter la perte du premier set en finale. Basilashvili a mené un set et un break, et puis... plus rien. Le Géorgien a perdu le fil et laissé Norrie s'emparer du deuxième set, conclu par un jeu blanc marqué par des enchaînements de haut niveau, entre un lob et des balles léchant les lignes.

Et Norrie de surfer sur sa dynamique en signant dès l'entame du 3e set un break puis en revenant de 0-40 pour éviter le débreak et mener 3-0. Basilashvili montrait alors des signes d'agacement, en multipliant les fautes directes. Le Géorgien de 29 ans, vainqueur de deux tournois cette année (Munich et Doha) et qui avait fait sensation en éliminant le Grec Stefanos Tsitsipas, n°3 mondial, en quart de finale, a évoqué des "problèmes de santé dans le troisième set".