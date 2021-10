Tennis: Nadal ignore la date de son retour à la compétition

Absent des tournois de tennis depuis sa dernière apparition à Washington en août dernier, Rafael Nadal a confié ce mercredi, dans des propos relayés par AS, qu’il ne connaissait pas encore sa date de retour sur les terrains.

Toujours pas remis de sa blessure au pied, le retour de Rafael Nadal sur les tournois de tennis se fait encore attendre. Dans des propos relayés par AS, l’Espagnol a confié que la date de son retour n’était pas encore fixée: "Je ne sais pas quand je rejouerai, je travaille beaucoup tous les jours, je suis un plan précis avec une feuille de route balisée et avec des objectifs très clairs".

La dernière apparition du tennisman remonte au tournoi de Washington où il avait perdu en huitièmes de finale face à Lloyd Harris. Désireux de faire son grand retour avec toutes ses forces, Nadal se montre sérieux dans sa volonté de suivre à la lettre son programme actuel: "Je travaille beaucoup tous les jours pour essayer de récupérer et ensuite quand je serai rétabli, d’être prêt à jouer en pleine forme. Je suis dans une démarche de récupération, de travail, avec une montée progressive des charges et les sensations ne se mesurent pas au quotidien", a-t-il confié.

Le 20 août, celui qui avait dû s’incliner face à Novak Djokovic en demi-finale de Roland-Garros, avait révélé via un tweet qu’il, était dans l’obligation de mettre un terme à sa saison 2021 à cause d’une gêne au pied.

"Rafael est motivé pour commencer 2022 au top"

Dans le podcast 3iguales Toni Nadal, l’oncle de Rafael s’était montré optimiste il y a quelques semaines sur l’état de forme de son neveu lorsqu’il reprendra la compétition l'année prochaine: "Rafael est motivé pour commencer 2022 au top et je suis convaincu que ce sera une bonne année pour lui", avait-il déclaré.

Tout en admettant que la montée en puissance des jeunes joueurs allait rendre la tâche plus compliquée à l’Espagnol dans sa quête de tournois: "J’espère qu’il sera capable de gagner quelques titres du Grand Chelem en plus. Mais la réalité, c’est que chaque année, c’est plus difficile et que chaque année les jeunes se rapprochent davantage".

Dans tous les cas, il faudra attendre encore quelques mois avant d’assister au retour du 6ème au classement mondial actuel.