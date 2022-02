Tennis: Djokovic inscrit à Indian Wells, mais sous la menace d'une éviction

Novak Djokovic figure sur la liste des inscrits au Masters 1000 d’Indian Wells (du 7 au 20 mars prochain) mais la participation du numéro 1 mondial dépend encore de sa situation vaccinale.

Le Serbe Novak Djokovic, numéro un mondial, fait partie des joueurs engagés au Masters 1000 d'Indian Wells, aux côtés des lauréats du dernier Open d'Australie Rafael Nadal et Ashleigh Barty, sa participation n'étant toutefois possible que s'il est vacciné contre le Covid-19. "La santé et la sécurité étant la priorité absolue, le tournoi exigera une preuve valide de vaccination complète pour entrer dans le complexe de tennis d'Indian Wells, ont indiqué mercredi les organisateurs. Les directives pour les joueurs sont régies par les protocoles établis par la WTA et l'ATP et selon les restrictions établies par les États-Unis en ce qui concerne le statut vaccinal des voyageurs internationaux entrant dans le pays."

La présence de Djokovic dans cette liste répond de fait au règlement de l'ATP, qui stipule que les trente meilleurs joueurs du monde ont l'obligation de disputer les quatre Grands Chelems et tous les Masters 1000 sauf Monte Carlo. Mais pouvoir briguer un sixième titre dans le désert californien du 7 au 20 mars, Djokovic, également inscrit au tournoi de Dubaï fin février, devra bel et bien présenter une preuve de vaccination complète.

Il se serait fait vacciner selon son biographe

Il s'était présenté, non-vacciné, début janvier à Melbourne pour y glaner un 21e titre du Grand Chelem, ce qui aurait constitué le record absolu devant Rafael Nadal et Roger Federer. Il avait finalement été expulsé d'Australie, épilogue d'une longue saga autour de son statut vaccinal, après avoir échoué à convaincre la justice de ce pays d'accepter son recours contre l'annulation de son visa par le gouvernement.

Jeudi dernier, "Nole" avait promis de raconter d'ici "sept à dix jours" sa "version de l'histoire". Selon l'un de ses biographes, Daniel Müksch, le joueur se serait fait vacciner. "D'après ce que j'ai entendu de son entourage, je pense qu'il se fait vacciner, a-t-il déclaré la semaine dernière. Peut-être que la finale en Australie y a contribué. Peut-être que les 21 Grands Chelems de Rafa Nadal le poussent à le faire."