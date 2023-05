Masters 1000 Rome: "Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte", Djokovic recadre Norrie

Le huitième de finale du Masters de Rome entre Novak Djokovic et Cameron Norrie a été émaillé par un petit incident : le Britannique a smashé la balle sur les chevilles du Serbe, dos au filet. Ce qui a particulièrement agacé le numéro 1 mondial.

Au-delà de la qualification de Novak Djokovic pour les quarts (6-3, 6-4), le huitième de finale du Masters 1000 de Rome entre le Serbe et Cameron Norrie a retenu l'attention pour un petit fait de jeu dans le deuxième set. Alors que le numéro 1 mondial avait le dos tourné au filet après un coup droit raté offrant un point facile à Norrie, ce dernier lui a envoyé un smash puissant dans les chevilles.

"Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte les uns avec les autres", recadre Djokovic

Cameron Norrie s'est immédiatement confondu en excuses, mais Djokovic ne les a semble-t-il pas acceptées sur-le-champ, le toisant du regard jusqu'à la fin de ce match, conclu par une poignée de mains glaciale entre les deux joueurs. "Il a le droit de prendre un MTO (temps mort médical), de frapper sur un joueur, de me dire 'come on' au visage après plus ou moins chaque point. Ce n'est pas fair-play, ce n'est pas comme ça qu'on se comporte les uns avec les autres. Mais c'est autorisé", a déploré l'homme aux 22 victoires en Grand Chelem.

"Cameron est un mec très sympa en dehors du court donc je ne comprends pas ce genre d'attitude sur le court. Mais c'est comme ça. Il a mis le feu et j'ai répondu. Je ne vais pas laisser quelqu'un se comporter comme ça et baisser la tête. Je vais répondre", a promis le dernier vainqueur de l'Open d'Australie, qui affrontera le jeune danois Holger Rune (numéro 7 mondial) en quarts de finale du tournoi de Rome.