Rome: quand Paire discute en plein match avec sa compagne

Benoît Paire a été éliminé du Master 1000 de Rome dès le premier tour après sa défaite contre Stefano Travaglia (6-4, 6-3). Une rencontre marquée notamment par une discussion surprenante entre le Français et sa compagne présente dans les tribunes.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Benoît Paire. Après une entrée en lice compliquée face à Stefano Travaglia, le tennisman français a pris la porte dès le premier tour du Master 1000 de Rome ce lundi avec une fin de match balancée. Et une nouvelle fois, l’actuel 35e joueur du classement ATP a plus fait parler de lui pour son comportement que pour ses coups de raquette.

Paire: "Je gagnerais plus avec la crypto-monnaie"

Enervé par certaines décisions arbitrales, l’Avignonnais est retombé dans ses travers et a commencé à lâcher le match malgré le soutien de sa compagne présente dans les tribunes et avec qui il a discuté entre certains points, après un désaccord avec l'arbitre sur une balle.

"J’ai plus envie de jouer, un truc comme cela on me dit qu’elle est bonne, a notamment fulminé Benoît Paire au cours du second set. Si on me dit que celle-là est faute (à propos d'une autre balle), il vaut mieux que j’arrête le tennis et que je rentre chez moi."



Si sa compagne Julie Bertin, candidate de télé-réalité, a bien tenté de le remotiver à coup de "Allez! Allez!" rien n’y a fait. L’affaire était déjà pliée dans la tête du troisième joueur français: "Je vais aller faire de la crypto-monnaie, je pense que je gagnerais plus avec la crypto-monnaie."

Paire averti par l'arbitre

Dès le point suivant, Benoît Paire a cette fois pris un peu plus de temps pour échanger avec la jeune femme présente dans les gradins et lui faire part de sa frustration quant à son niveau de jeu.

"Je te promets Ju', je vais juste te dire un truc, a lancé le joueur qui a fêté ses 32 ans ce samedi. De tout ma vie cela n’a jamais été ça. Et là c’est 100%, 100% tu vois."

Une situation qui a poussé l’arbitre de chaise à intervenir lui demandant d’arrêter avec ce qui pourrait s’apparenter à une forme de coaching. De quoi, là encore énerver le Français qui lui a répondu en anglais: "Je ne peux simplement pas parler avec elle, je ne fais que parler."

Une brève pause salvatrice puisque Benoît Paire parviendra à débreaker immédiatement son adversaire italien. Un sursaut finalement de courte durée qui n’empêchera pas l’élimination du Français dès le premier tour… et le début d’une nouvelle polémique après ses propos déplacés sur un consultant, Jean-Paul Loth. Pas vraiment la préparation idéale avant le début de Roland-Garros. A moins que la présence du public pendant le Grand Chelem ne parvienne à le galvaniser.