Monte-Carlo: blessé, Monfils annonce son forfait

Gaël Monfils a publié sur Twitter un message dans lequel il indique qu’il ne participera pas au Masters 1000 de Monte Carlo qui débute ce dimanche, en raison d’une blessure au mollet.

Privé des courts depuis l’Open d’Australie, Gaël Monfils est contraint de reporter à nouveau son retour à la compétition. Le numéro un français ne disputera finalement pas le tournoi de Monte Carlo, qui doit ouvrir ce dimanche la véritable saison sur terre battue.

"Une gêne en bas du mollet"

Son élimination au premier tour à Melbourne en février dernier avait suscité de l’inquiétude et de l’émotion. En larmes en conférence de presse, l’actuel 13e joueur mondial avait regretté son niveau de jeu et son état d’esprit défaillant avant de lâcher quelques larmes au moment d’évoquer sa mère. Deux mois plus tard, il devait retrouver le circuit sur le Rocher. C’était sans compter sur une nouvelle complication physique.

"Malheureusement, je dois me retirer des Rolex Monte Carlo Masters, écrit Monfils sur Twitter. Je ressens une gêne en bas du mollet depuis une dizaine de jours or celle-ci s’est amplifiée hier (samedi) après-midi lors de mon dernier entraînement. Sur l’avis du staff médical, j’ai passé une échographie qui a confirmé l’étendu de la blessure. Je me vois donc dans l’obligation de reporter mon retour à la compétition."

Le joueur se montre néanmoins rassurant sur la suite de sa saison, pour le moment limitée à cette défaite à l’Open d’Australie quelques jours après un revers en ATP Cup: "Je reste cependant positif et optimiste pour la suite et vais attaquer dès aujourd’hui un protocole de soins spécifiques pour revenir au plus vite". Reporté d’une semaine, Roland-Garros débutera le 30 mai. De quoi donner un peu plus de temps à 'La Monf' pour se tenir prêt pour son tournoi fétiche.