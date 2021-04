Monte-Carlo: grosse surprise, Nadal prend la porte en quarts

Rafael Nadal a été éliminé par Andrey Rublev ce vendredi au Masters 1000 de Monte-Carlo. Le numéro trois mondial a été sorti dès les quarts de finale en trois sets.

Grosse surprise ce vendredi sur la terre battue de Monte-Carlo. Le numéro trois mondial Rafael Nadal a été éliminé en quarts de finale, battu par Andrey Rublev (8e à l’ATP) en trois sets. Forcément une déception pour l'Espagnol, vainqueur à onze reprises du tournoi sur le Rocher monégasque.

Andrey Rublev affrontera en demi-finale le Norvégien Casper Ruud (27e), qui s'est qualifié de son côté en écartant le tenant du titre Fabio Fognini (18e), 6-4, 6-3.

Nadal ne s'est pas montré au sommet de son art

À un peu plus d'un mois de Roland-Garros (24 mai-13 juin), le tournoi fétiche du Majorquin, ce coup de tonnerre a éclaté après 2h32 de jeu. Le Russe a fait la différence sur un coup droit bien placé, après avoir fait courir son adversaire sur la largeur. Avant ça, Andrey Rublev avait frappé d'entrée en faisant un break sur le tout premier service de la rencontre. Rafael Nadal s'était toutefois repris, avant d'être dépossédé deux fois de suite dans le premier set.

Le Moscovite avait ensuite entamé la deuxième manche de la même façon. L'Espagnol, coupable de nombreuses fautes, s'était alors retrouvé en danger à plusieurs reprises et avait manqué plusieurs balles de break. Il avait finalement dû batailler pendant plus d'une heure pour rester en vie dans cette rencontre et égaliser.

Dans le set décisif, le challenger avait encore su faire le break d'entrée. Bien plus efficace au retour, il avait ensuite pu s'emparer à nouveau de deux services consécutifs et obtenir sa deuxième demi-finale de Masters 1000 après celle de Miami au début du mois.