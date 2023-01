Open d'Australie: six Français déjà éliminés, Lestienne, Moutet et Burel sauvent l'honneur

Seuls Constant Lestienne, Corentin Moutet et Clara Burel ont réussi à se qualifier pour le deuxième tour de l'Open d'Australie. Six représentants tricolores ont été éliminés dont Luca Van Assche, qui vivait sa première en Grand Chelem à 18 ans.

L'Open d'Australie a débuté ce lundi et deux tiers des Français engagés ce jour sont passés à la trappe. Corentin Moutet, Constant Lestienne et Clara Burel ont sauvé l'honneur du camp tricolore, se qualifiant pour le deuxième tour, là où six représentants tricolores s'arrêtent déjà.

62e mondial, Corentin Moutet a eu besoin de 4h14 pour se défaire du Chinois Yibing Wu (114e), en cinq sets (6-4, 5-7, 6-2, 4-6, 7-5). Au terme d'un match spectaculaire, le Français a conclu sur sa troisième balle de match sur le court n°14, où une belle ambiance accompagnait la rencontre. Au prochain tour mercredi, Moutet défiera l'Argentin Francisco Cerundolo (29e).

Issue des qualifications, Clara Burel (130e) a sorti l'Australienne Talia Gibson (344e et invitée) en deux sets (6-3, 6-4). La Française de 21 ans atteint le deuxième tour en Australie pour la première fois de sa carrière, lors de sa quatrième participation. Mercredi, elle jouera face à la Tchèque Barbora Krejcikova (23e et lauréate de Roland-Garros 2021).

Après une saison 2022 l'amenant dans le top 100 du classement ATP, Constant Lestienne vit lui sa première dans un tournoi du Grand Chelem, à 30 ans. Le novice n'a eu besoin que de trois sets pour éliminer le Brésilien Thiago Monteiro (6-3, 7-6 , 6-3). Il jouera face à Cameron Norrie mercredi.

Six Français sur les courts mardi

En attendant les débuts de Caroline Garcia mardi, Leolia Jeanjean a été sèchement battue par l'Argentine Nadia Podoroska en deux sets (6-0, 6-3) en 1h16. C'est déjà aussi terminé pour Selena Janicijevic, passée par les qualifications, sortie en deux sets par la Slovène Kaja Juvan (7-5, 6-1).

Chez les hommes, les regards étaient tournés vers Luca Van Assche, l'une des promesses du tennis français, qui disputait son premier tournoi du Grand Chelem à 18 ans. Mais face au Britannique Cameron Norrie, tête de série numéro 11, le jeune talent a été dominé en trois sets (7-6, 6-0, 6-3).

Quentin Halys a eu des occasions face à Stefanos Tsitsipas (4e), avec notamment quatre balles de set dans la troisième manche, mais le Grec a résisté pour plier l'affaire en trois sets (6-3, 6-4, 7-6). Grégoire Barrere a pris le premier set face à l'Argentin Tomas Etcheverry mais s'est finalement incliné (3-6, 6-3, 6-4, 6-4).

Très nettement dominé lundi au premier tour de l'Open d'Australie par le Japonais Yosuke Watanuki, 138e et issu des qualifications, 6-3, 6-3, 6-2, Arthur Rinderknech déplorait son lui incapacité à proposer du jeu: "Il n'était pas compliqué de me battre aujourd'hui", a-t-il regretté. Six autres représentants tricolores sont attendus sur les courts ce mardi.