Open d’Australie: l'entrée de Djokovic en Australie retardée pour un problème de visa

Novak Djokovic a bien atterri à Melbourne en fin de soirée (heure locale), mais son entrée sur le territoire australien n'a pas été facilité par les autorités, lesquelles n'ont pas reconnu son visa. La tension est à son comble autour du n°1 mondial, dont l'exemption médicale est controversée en Australie.

Un problème de visa a semé le doute sur l’entrée de Novak Djokovic sur le territoire australien, l’Etat de Victoria ayant rejeté une demande tardive de soutien au visa du numéro 1 mondial, non conforme aux exigences de l’Etat fédéral, quelques heures avant l’atterrissage du numéro un mondial à Melbourne, rapporte The Age. Djokovic, qui a obtenu une exemption médicale pour participer à l’Open d’Australie, a atterri à Tullamarine vers 23h30 en Australie (13h30 en France).

Plus tôt dans la soirée, la Force frontalière (Border Force) a établi le contact avec l’Etat fédéral après avoir appris qu’il y avait un problème avec le visa soumis par l’équipe de Novak Djokovic. Le Serbe tentait alors d’entrer dans le pays avec un visa qui ne permettait pas d’exemptions médicales pour cause de non-vaccination, indique The Age. L’agence fédérale a demandé le soutien de l’Etat de Victoria, partenaire de Tennis Australia pour l’organisation au sens large de l’événement.

"Nous ne fournirons pas de soutien à Djokovic"

Une demande par écrit a finalement été soumise, avant d’être rejetée. Ce choix reflète la sensibilité du sujet en Australie, qui a subi de multiples confinements, la population australienne étant désormais très en colère et attentive aux agissements de leurs représentants politiques, lesquels ne veulent pas donner l’impression de soutenir la démarche, alors que Novak Djokovic n’est sans doute pas vacciné - il n’a jamais souhaité révéler son statut vaccinal - et qu’il refuse de donner la raison de son exemption.

"Le gouvernement fédéral a demandé si nous allions soutenir la demande de visa de Novak Djokovic pour entrer en Australie. Nous ne fournirons pas de soutien à la demande de visa individuel de Novak Djokovic pour participer à l'Open d'Australie", a tweeté Jaala Pulford, une ministre de l’Etat de Victoria. Nous avons toujours été clairs sur deux points : les approbations de visa sont du ressort du gouvernement fédéral et les exemptions médicales sont du ressort des médecins."