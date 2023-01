Open d'Australie: la numéro 2 ukrainienne refuse de serrer la main à ses adversaires russes et biélorusses

La numéro 2 ukrainienne, Marta Kostyuk, a affirmé, après avoir battu l'Américaine Amanda Anisimova lors de son premier match à l'Open d'Australie lundi, qu'elle ne serrera la main d'aucune joueuse russe ou biélorusse qui ne condamnera pas la guerre en Ukraine après l'invasion russe.



Après avoir remporté son premier match à l'Open d'Australie lundi, en battant l'Américaine Amanda Anisimova, 28e tête de série, la numéro 2 ukrainienne Marta Kostyuk a déclaré qu'elle refuserait toute poignée de main à un adversaire russe ou biélorusse qui n'aurait pas ouvertement condamné l'invasion.

"Nous ne voulons pas la guerre"

"Je n'ai pas changé à propos de la guerre et de tout ce qui se passe, en tournée, a-t-elle déclaré à Reuters à l'issue du match. Parce que les gens qui se contentent de dire qu'ils ne veulent pas la guerre, cela donne l'impression que nous (l'Ukraine) voulons la guerre. Évidemment, nous ne voulons pas la guerre, nous non plus."

La jeune femme de 20 ans, originaire de Kyiv, avait fait les gros titres l'année dernière lorsqu'elle avait refusé la poignée de main habituelle au filet avec l'ancienne numéro un mondiale Victoria Azarenka après que la Belarusse l'ait battue à l'US Open. Le Belarus est utilisé comme base arrière par l'armée russe dans la guerre en Ukraine.

"Je leur dis à peine bonjour"

Parmi les tournois du Grand Chelem, seul Wimbledon a interdit aux joueurs russes et bélarussiens de concourir, ce qui a été sanctionné d'une amende d'un million de dollars par l'ATP. Les joueurs russes et biélorusses sont autorisés à jouer à Melbourne Park cette année sans que leur drapeau ou leur pays soit affiché.

"Je pense que ceux qui s'expriment clairement ont le droit d'être sur le circuit, mais ceux qui ne le font pas .... Je ne pense pas que ce soit très humain", a-t-elle insisté, en révélant qu'elle ne parle à aucune joueuse russe ou bélarusse. "Je leur dis à peine bonjour."

De la famille toujours à Kyiv

La plupart des membres de la famille de Kostyuk sont toujours à Kyiv, y compris son père et son grand-père. Elle est en contact avec eux régulièrement et a déclaré qu'il était effrayant de constater qu'ils s'étaient tous tellement habitués à "l'horreur" de la guerre.



"Je suis plus stressée par le fait d'être en-dehors de l'Ukraine et de regarder ce qu'il s'y passe que par le fait d'être sur place", a déclaré la 61e mondiale, qui s'est rendue à Kyiv en octobre et est partie quelques jours avant que les missiles ne s'abattent sur le centre-ville.

Elle affirme qu'elle rentrera en Ukraine même si elle n'y est pas en sécurité, mais qu'elle ne doutait pas que son pays finirait par l'emporter. "Je pense que nous n'aurions même pas une chance de l'emporter si nous ne pensions pas comme ça, a-t-elle déclaré. Cela prend juste du temps et malheureusement beaucoup de pertes et de morts, y compris beaucoup de personnes innocentes."